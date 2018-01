Fujitsu introduceert twee nieuwe oplossingen voor data-intensieve applicaties

Services

Fujitsu laat aan Techzine weten over twee nieuwe oplossingen die organisaties ondersteunen bij het gebruik van data-intensieve applicaties. Hiermee zorgt Fujitsu ervoor dat het beheer van scale-out SAP HANA in-memory database deployment versimpelt. De oplossingen beschikken over SAP-certificering.

Het gaat om verbeterde Integrated Systems PRIMEFLEX voor SAP HANA en PRIMEFLEX voor SAP Landscapes, die aangedreven worden door FlexFrame Orchestrator Management Software. Dit zorgt ervoor dat organisaties in staat zijn SAP-infrastructuur te implementeren en gebruiken, dat nodig is voor het verwerken van enorme hoeveelheden data. Ook moeten de complexiteit en kosten van deze installaties beperken. Het wordt voor organisaties mogelijk een flexibele, efficiënte en veilige SAP-omgeving te gebruiken die in de toekomst kan meegroeien.

Fujitsu PRIMEFLEX Integrated Systems zijn workload-specifiek, waardoor ze volledig geoptimaliseerd zijn voor SAP HANA scale-out implementaties die gebruikt worden door databases en het geheugenlimiet van een enkele server overschrijft. Het bedrijf claimt de eerste met een oplossing te zijn die de hoeveelheid fysieke datalijnen nodig voor een scale-out installatie vermindert van drie of meer, naar een enkele 100 Gigabit Ethernet (GbE)-verbinding.

Het aantal verplichte switchs ports neemt met minimaal factor drie af. Dit versimpelt de installatie en het gebruik. Ook wordt een betrouwbare en goed presterende infrastructuur die klaar is voor de volgende generatie Big Data, kunstmatige intelligentie en IoT-applicaties gewaarborgd.

Installatie

De verbeterde PRIMEFLEX voor SAP HANA en PRIMFLEX voor SAP Landscapes worden ready-to-run geleverd. Dit zijn geïntegreerde systemen van vooraf gedefinieerde en geteste Intel Xeon Skylake gebaseerde pakketten. Ze bestaan uit PRIMERGY servers, opslag, netwerkconnectiviteit en software-oplossingen. Bedrijven kunnen zo hun infrastructuur snel opzetten, makkelijk ingewikkelde SAP-omgevingen beheren en snel waarde toevoegen aan de onderneming.

Fujitsu en SAP werken al geruime tijd samen. Het bedrijf kent dan ook al meer diensten en oplossingen voor SAP-omgevingen. Er werden al meer dan 10.000 klanten van over de hele wereld geholpen.