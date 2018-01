Intel bevestigt problemen wegens Meltdown- en Spectre-patch

Security

Intel bracht recentelijk een patch uit voor het dichten van de lekken Meltdown en Spectre. Nu blijkt dat deze updates in een aantal gevallen zorgen voor problemen. Computers starten uit het niets op. In een blogbericht bevestigt Intel dat dit inderdaad het geval is.

Het bedrijf spreekt van enkele klanten die melding maken over de problemen na de firmware-update. Bij sommige klanten zou het zelfs vereist zijn om meerdere keren per dag opnieuw op te starten. In het bijzonder gaat het om systemen die draaien op Intel Broadwell- of Hardwell CPU’s. Deze chips bevinden zich ook in datacenters.

Intel werkt daarom nauw samen met zijn klanten om het opstartprobleem te onderzoeken. Het bedrijf belooft eventueel met een nieuwe firmware te komen indien dit nodig is. Er wordt tevens direct gecommuniceerd met de datacenter-klanten. Intel benadrukt nogmaals dat het verstandig is om direct updates te installeren die aangeraden worden door systeem-providers en besturingssystemen.

Tragere systemen

Een ander blogbericht gaat op zijn beurt in op andere problemen rondom de patches. Uit onderzoek blijkt dat hardware trager wordt na de updates. De nieuwste achtste generatie processoren, waaronder Kaby Lake en Coffee Lake, krijgen met de minste prestatievermindering te maken. De systemen met de chips worden minder dan zes procent langzamer. De zevende generatie Kaby Lake-H mobiele processoren vertragen het systeem met zeven procent langzamer. Bij systemen met de zesde generatie Skylake-S komt de vertraging uit op ongeveer acht procent.

Intel communiceert de afgelopen weken regelmatig over Spectre en Meltdown, die vorige week ontdekt werden. Door de lekken kunnen hackers wachtwoorden en encryptiesleutels stelen. Bij meerdere computers, telefoons en cloud-gebaseerde servers is dit mogelijk.