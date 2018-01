OneDrive krijgt rollback mogelijkheid als beveiliging tegen ransomware

Services

Microsoft komt binnenkort met een belangrijke nieuwe feature voor OneDrive, de cloudopslagdienst van het bedrijf. Het wordt mogelijk om een zogenaamde rollback te doen, terug in de tijd. Deze feature is de perfecte oplossing voor gebruikers die geïnfecteerd zijn geraakt met ransomware en ook de bestanden op hun OneDrive zijn verloren. Door een rollback te doen, ga je als het ware terug in de tijd en herstelt Microsoft je OneDrive-account naar hoe deze er een aantal weken geleden uitzag.

Microsoft heeft de nieuwe feature die nu nog in ontwikkeling, maar zal binnenkort worden geïntroduceerd. Hoever je met een rollback maximaal terug kan is onduidelijk, wel is duidelijk dat de gebruiker de keuze krijgt uit een aantal data waarna terug kan worden geschakeld. Mocht een gebruiker per ongeluk data hebben verwijderd of mocht de data zijn geïnfecteerd door malware, bijvoorbeeld ransomware, dan kan deze worden hersteld. Microsoft heeft zelf de nieuwe feature nog niet officieel naar buiten gebracht, wel heeft Stephen L Rose, een senior product manager voor OneDrive for Business de feature laten zien tijdens een presentatie in San Diego afgelopen weekend.

De feature zal sowieso worden geïntroduceerd op OneDrive for Business, of de persoonlijke OneDrive deze feature ook gaat krijgen is nog onduidelijk, maar het mag duidelijk zijn dat deze functie voor iedereen handig is. De komende weken zal meer duidelijk moeten gaan worden, als Microsoft de feature officieel introduceert.

OneDrive is de cloudopslagdienst van Microsoft. Betalende gebruikers kunnen maximaal 1TB aan data opslaan op deze cloudopslagdienst. Vooral veel zakelijke gebruikers die een Office 365-abonnement hebben, maken hier dankbaar gebruik van.