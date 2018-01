Microsoft voegt niet-storen-functie toe aan testbuild Windows 10

Apps & Software

Microsoft heeft een nieuwe versie van Windows 10 uitgebracht binnen de Fast Ring. Het gaat om Insider Preview Build 17074, waarin onder meer een niet-storen-functie zit ingebouwd. Daarnaast zijn er nog een aantal andere mooie toevoegingen gedaan.

De precieze updates zijn door Microsoft uiteengezet in een blogpost. Het bedrijf heeft uiteraard weer een flink aantal toevoegingen gedaan, waarvan de meesten vooral relatief kleine verbeteringen zijn.

Niet storen en Edge

De belangrijkste toevoeging is zonder twijfel de niet-storen-functie. Microsoft noemt ’t zelf de Quiet Hours, ofwel de stille uren. Die functie doet denken aan een soortgelijke mogelijkheid binnen macOS, waarbij er tijdelijk geen meldingen binnenkomen. Het is daarbij onder meer mogelijk om een schema in te stellen, zodat je bijvoorbeeld tijdens je werk standaard niet gestoord wordt.

Afgezien van deze nieuwe functie, heeft Microsoft ook enkele verbeteringen doorgevoerd binnen webbrowser Edge. Die kan voortaan automatisch creditcardgegevens invullen. Verder heeft het bedrijf binnen de browser de viewer voor pdf- en epub-documenten aangepast, waardoor die fijner te lezen zijn.

Andere verbeteringen

Zoals geschreven zijn er nog allerhande kleine verbeteringen. Daaronder bevindt zich een vernieuwd paneel om teksten met de hand te schrijven. Ook zijn bepaalde instellingenmenu’s verbeterd, zijn documentmappen beter doorzoekbaar en is de Near Share-functie betrouwbaarder.

De verbeteringen zijn beschikbaar voor mensen die zich in de Fast Ring bevinden. Op de site van Microsoft vind je een uitgebreid overzicht met alle verbeteringen.