Europese Unie investeert 1 miljard euro in verbeteren infrastructuur voor supercomputers

China en de Verenigde Staten zijn bepaald niet de enige landen die een grote rol voor zichzelf weggelegd zien op het gebied van supercomputers. Ook de Europese Unie wil dat graag en is bereid daar flink in te investeren. De Europese Commissie is van plan 1 miljard euro te steken in verbeteringen van de infrastructuur achter Europese supercomputers.

Dat zal men doen binnen de EuroHPC Joint Undertaking, dat het genoemde budget de komende twee jaar zal investeren in onderzoek en innovatie. Daarmee moet er betere hardware en software ontwikkeld worden die de infrastructuur vormgeeft. De Europese Commissie biedt zelf 486 miljoen euro aan, de lidstaten zullen de rest van het geld moeten leveren.

Supercomputers en digitale economie

“Supercomputers zijn de motor van de digitale economie,” laat Andrus Ansip van de Europese Commissie weten. “Het is een zware race en de EU ligt achter; geen van onze supercomputers bevindt zich in de wereldwijde top tien. Met het EuroHPC-initiatief willen we Europese onderzoekers en bedrijven tegen 2020 de beschikking geven over wereldleidende supercomputercapaciteit. Zo kunnen ze aan technieken als kunstmatige intelligentie werken en op gebieden als gezondheidszorg, security en engineering bouwen aan de alledaagse toepassingen van de toekomst.”

De investering zou de Europese Unie in elk geval moeten helpen om weer een betere positie voor zichzelf te verwerven op het vlak van supercomputers. Op die manier zou onderzoek gestimuleerd kunnen worden en moeten Europese bedrijven ertoe in staat zijn om flink te innoveren en een belangrijke positie voor zichzelf kunnen werven.

“Supercomputers staan al aan de kern van grote vooruitgangen en innovaties op veel gebieden en hebben zo directe invloed op het dagelijks leven van veel Europese burgers,” aldus commissaris Mariya Gabriel. “Ze helpen ons persoonlijke medicijnen te ontwikkelen, energie te besparen en efficiënter te strijden tegen klimaatverandering. Een betere Europese infrastructuur voor supercomputers zorgt voor meer mogelijkheden om banen te creëren en is een belangrijke factor in de digitalisering van de industrie en het verbeteren van de competitiviteit van de Europese economie.”