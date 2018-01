Apple begint overdracht Chinese iCloud-data naar lokale overheid

Business

Apple heeft vandaag bevestigd dat het zijn iCloud-diensten op het vasteland van China nu door een lokaal bedrijf laat beheren. Daarmee voldoet de technologiereus aan de nieuwe cybersecuritywetgeving die sinds juni vorig jaar van kracht is in het land.

Een Chinees nieuwsbericht dat zich baseert op Apple (via ZDNet), stelt dat Guizhou-Cloud Big Data Industry Development, dat het eigendom is van de provinciale regering in Guizhou, per 28 februari 2018 verantwoordelijk is voor het beheer van de iCloud-diensten in China. Apple verstuurt sinds 10 januari berichten aan Chinese iCloud-gebruikers.

Servermigratie

In het bericht dat Apple aan zijn iCloud-gebruikers stuurt, stelt het enkel de diensten op het vasteland van China getroffen worden. Het bedrijf schrijft verder dat de lokale dataopslag ervoor zorgt dat de iCloud-diensten sneller worden en betrouwbaarder zijn. Dat is belangrijk, want de informatie die gedeeld wordt via de iCloud – waaronder zich vaak foto’s, video’s, toepassingen en documenten bevinden – is vaak groot.

De afspraak tussen Apple China en de lokale overheid van Guizhou werd in juli 2017 al gesloten. Dat was nodig vanwege nieuwe cyberwetgeving in China. Sinds juni 2017 wordt van niet-Chinese bedrijven geëist dat de data van Chinese burgers en organisaties opgeslagen moet worden binnen het land en ook beheerd moet worden door lokale Chinese bedrijven.

Apple is door deze afspraak met Guizhou een van de eerste Amerikaanse bedrijven die voldoet aan de nieuwe Chinese wetgeving. Andere Amerikaanse technologiegiganten, waaronder Amazon, IBM en Microsoft, hebben ook al dergelijke afspraken gemaakt met lokale databedrijven.