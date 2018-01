BlackBerry ontwikkelt software Jarvis die zoekt naar fouten in autosoftware

Security

Het moment dat auto’s volledig autonoom over de weg kunnen rijden komt met rasse schreden dichterbij. Die voertuigen zijn verbonden met het internet, om alle binnenkomende sensordata snel te kunnen verwerken. Die verbinding maakt auto’s echter ook kwetsbaar voor hacks en dus is de best mogelijke beveiliging van groot belang.

Het Canadese BlackBerry heeft daar een nieuw product voor ontwikkeld. De software draagt de naam Jarvis en is specifiek ontwikkeld voor autofabrikanten. Dat heeft CEO John Chen vandaag bekend gemaakt tijdens de North American International Automotive Show (NAIAS). De software zoekt naar fouten in de software die in auto’s wordt gebruikt.

Scans en inzichten

“Verbonden en autonome voertuigen vereisen de meest complexe software die ooit ontwikkeld is, wat zorgt voor een significante uitdaging voor autofabrikanten, die ervoor moeten zorgen dat de code voldoet aan de standaarden van de industrie, maar tegelijk ervoor moeten zorgen dat de software grootschalige aanvallen kan weerstaan,” aldus Chen in zijn statement.

Extra ingewikkeld is het feit dat veel van de software door meerdere partijen ontwikkeld wordt. Dat de leveringsketen breed is, maakt het ingewikkeld om alle software goed te controleren op fouten. Maar daar speelt Jarvis dus op in. Wat BlackBerry betreft is het een heuse gamechanger, software die fabrikanten “een compleet, consistent en bijna-realtime” overzicht biedt van de status van de code van een voertuig.

Getest en gebruikt

De software is getest op software van Jaguar Land Rover. Volgens CEO Ralf Speth van het bedrijf werd de tijdsduur die nodig was om code door te spitten significant verkleind. Naar verluidt maakte Jarvis dat er in plaats van dertig dagen, nog maar zeven minuten nodig waren om code goed te scannen.