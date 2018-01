ZTE werkt aan opvouwbare smartphone met stock Android

Mobile

De Chinese smartphonefabrikant ZTE bracht eind vorig jaar de Axon M op de markt. Dat is een toestel met twee schermen, die naast elkaar te gebruiken zijn. Nu heeft de fabrikant laten weten tegelijk te werken aan een telefoon met een daadwerkelijk op te vouwen scherm.

Dat heeft Jeff Yee, die bij het bedrijf verantwoordelijk is voor de productstrategie, bekend gemaakt tijdens een interview met Engadget. De bedoeling is om compleet opvouwbare telefoontoestellen te maken. Wat Yee betreft is de Axon M slechts de eerste stap in die richting. “We zullen uiteindelijk heus wel iets maken dat daadwerkelijk buigbaar is,” aldus Yee. Wat hem betreft zijn toestellen van de fabrikant in de toekomst vaker voorzien van stock Android, want daar is vaker vraag naar.

Opvouwbare schermen

Het houdt veel verschillende smartphonemakers bezig: het ontwikkelen van een telefoon met opvouwbaar scherm. Samsung zou daar dit jaar mee komen, maar heeft laatst nog laten weten daar volgend jaar pas mee te kunnen komen. De technologie en ook de gebruikersinterface is nog niet ver genoeg gekomen om dat mogelijk te maken. Maar de Galaxy X komt er sowieso.

Ook andere bedrijven houden zich bezig met die ontwikkelingen. Zo diende Apple in november 2016 nog een patentaanvraag in voor een opvouwbaar scherm. En ook LG is er druk mee bezig en ontwikkelde zelfs een grote televisie met oprolbaar scherm. Dat soort technieken zijn een indicatie van hoe ver de fabrikanten ondertussen gekomen zijn en laten zien dat ze er sneller zullen zijn dan we wellicht gedacht hadden.