‘Samsung Galaxy S9 vanaf 16 maart in de winkel’

Evan Blass, die vrijwel altijd goed zit met zijn verhalen rond smartphones, stelt dat het Zuid-Koreaanse Samsung de Galaxy S9 op 16 maart uit zal brengen. Dat lezen we op het Twitter-account van Blass. De kans is vrij groot dat hij gelijk heeft: Samsung liet al weten het toestel op het Mobile World Congress in Barcelona te zullen presenteren.

Kijken we naar het verleden, zien we dat Blass vermoedelijk wel eens gelijk zou kunnen hebben. Samsung lijkt de Galaxy S9 op 26 februari te gaan presenteren. De vorige keer dat het bedrijf dat deed met een Galaxy S-toestel was in 2016, toen het op 21 februari de Galaxy S7 onthulde. Dat toestel kwam exact 19 dagen later uit. Dat lijkt nu, als Blass gelijk heeft, ook te gaan gebeuren.

Dit wordt ‘m

Naar verluidt zal het nieuwe vlaggenschip van Samsung een 5,8-inch display krijgen. De Plus-variant zou een 6,2-inch scherm krijgen. Vermoedelijk gaat het weer om schermen met afgeronde hoeken, en gekromde randen. Wat het design betreft schijnt de smartphone dan ook behoorlijk overeen te komen met zijn voorganger.

De telefoon zou verder draaien op de onlangs gepresenteerde Qualcomm Snapdragon 845-processor. Daarnaast zal hij waarschijnlijk vier tot zes gigabyte aan werkgeheugen krijgen en een opslagcapaciteit van 64 gigabyte. Helemaal zeker is at overigens niet, net als het verhaal dat het toestel een accu met capaciteit van 3200 mAh zou krijgen.

Volgens Blass, die zich overigens baseert op iemand die werkt voor een hoesjesfabrikant, zal Samsung de telefoon op 26 februari presenteren. Vanaf 1 maart zou het toestel besteld kunnen worden en de eerste leveringen vinden dan op 16 maart plaats.