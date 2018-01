BAMtech opent Europees hoofdkantoor in Nederland

Business

BAMtech opent dinsdagavond officieel zijn Europees hoofdkantoor in Amsterdam. Het bedrijf verzorgt videostreamingdiensten voor de digitale kanalen van contentpartijen. Door de infrastructuur te huisvesten in de datacenters van Interxion kan BAMtech optimaal gebruikmaken van de connectiviteit.

Volgens het bedrijf is Nederland niet alleen de doorvoerhaven naar Europa op het gebied van goederen, maar ook de doorvoerhaven voor data. Ons land beschikt over één van de beste datanetwerken van Europa, beweert BAMtech. Ook wordt Amsterdam als een internetknooppunt gezien waar de dataverbindingen tussen verschillende continenten elkaar ontmoeten.

BAMtech zorgt ervoor dat videocontent bij de consument terechtkomt. In Amerika zijn er al verschillende grote contentpartijen die gebruikmaken van BAMtech. Denk bijvoorbeeld aan HBO Now, National Hockey League, Mayor League Baseball, WWE Network, Riot Games/League of Legends en Ice Network. Inmiddels wordt het bedrijf gewaardeerd op 3,75 miljard. Afgelopen zomer nam Disney nog een meerderheidsbelang in het bedrijf met een investering van 1,58 miljard dollar. Daarvoor investeerde Disney al eens één miljard in BAMtech.

Plannen

Eurosport, een dochter van Discovery, is de eerste Europese klant van BAMtech. De afgelopen maanden werd in Amsterdam een digitaal uitzendcentrum opgezet, om tenminste de komende zes jaar de Olympische evenementen live online uit te zenden. Discovery kocht in 2015 de streamingrechten voor de Olympische Spelen. De Winterspelen in Zuid-Korea, die aanstaande februari plaatsvinden, worden de eerste online spelen vanuit Amsterdam.

Verder zal BAMtech op zoek gaan naar nieuwe Europese klanten vanuit de locatie. Het is onbekend of de Europese plannen ook bedoeld zijn voor de aankomende eigen videostreamingdienst van Disney. Dit bedrijf kondigde eerder namelijk aan zijn films van Netflix te halen, omdat er vanaf 2019 de concurrentie aangegaan wordt door middel van een eigen dienst. In eerste instantie zal dat resulteren in een beschikbaarheid in de Verenigde Staten.