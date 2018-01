KFC biedt klanten een speciale bitcoin-bucket

Consumer

Stel je voor, je loopt over straat en hebt zin in kip. Sterker nog, je hebt zin in gefrituurde kip. Maar je bent je portemonnee vergeten. Wat je wel bij je hebt is je smartphone. En laat je daar nou net je bitcoin-wallet op hebben staan. Wat fastfoodketen KFC betreft, kan je die straks ook gebruiken om een bucket mee te kopen.

Het Amerikaanse restaurant biedt klanten nu een speciale bitcoin-editie bucket aan. Op de Facebook-pagina van het Canadese bedrijf is een livestream te bekijken waarop de betreffende bucket te zien valt. Op die bucket wordt de actuele prijs in bitcoin die voor het eten betaald moet worde geprojecteerd. Op dit moment moet er 0,0011204 bitcoin – ofwel 20 Canadese dollar – voor betaald worden.

Erg populair

Om de een of andere reden is de bitcoin bucket ook nog erg populair ook. Het bedrijf schrijft op de Canadese pagina – de bucket is alleen daar beschikbaar – dat hij zo populair is, dat ‘ie vaak uitverkocht is. Het is dus hoe dan ook een geslaagde stunt, waar het bedrijf sowieso erg bedreven in is.

De fastfoodketen bedacht bijvoorbeeld al eens een zonnebrandcrème die naar gefrituurde kip ruikt (want zo wil je ook echt over het strand lopen), stuurde een kipsandwich de ruimte in en bedacht een manier waarop buckets als drumstel gebruikt kunnen worden. Dat soort dingen is het bedrijf behoorlijk bedreven in, wat ook deze stunt maar weer eens laat zien.