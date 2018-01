D-Link maakt twee nieuwe PoE-switches beschikbaar

Networking

D-Link heeft de DGS-3630-28PC en de DGS-3630-52PC per direct beschikbaar gemaakt. De DGS-3630 serie van Layer 3 Stackable Managed Gigabit switches krijgt er daardoor twee Power over Ethernet (PoE)-modellen bij. Beide uitvoeringen moeten ideaal zijn voor kleine tot middelgrote bedrijven en internet service providers (ISP’s).

Bij de DGS-3630-28PC vinden we 24 PoE+ GE poorten, terwijl de DGS-3630-52PC beschikt over 48 PoE+ GE poorten. Door de toevoeging van PoE moeten beide switches ideaal zijn om een 802.11ac draadloos netwerk te creëren. De hoge concentratie poorten en voldoende PoE-power beloven meerdere krachtige draadloze access points aan te sluiten op een enkele switch en tegelijkertijd te voorzien in stroom. Met de traffic management functie en de tien ingebouwde Gigabit-poorten kan verdere optimalisatie van het netwerk plaatsvinden, terwijl potentiële bottlenecks tegengegaan worden.

Indien nodig dan is het netwerk uit te bereiden door DGS-3630 switches te stapelen. Er kunnen maximaal negen switches gestapeld worden. Dit kan leiden tot 432 Gigabit Ethernet poorten per stack. Alle gekoppelde switches worden daarbij aangestuurd via één IP-adres. Dankzij redundante voeding is de stack eenvoudig te beheren.

Software

Voor de DGS-3630 serie kunnen meerdere software-images geleverd worden. Zo kunnen klanten software management eenvoudig upgraden wanneer er specifieke features nodig zijn. D-Link levert standaard de Standard Image (SI)-software. Dit biedt SMB en SME functionaliteit, zoals L2 Switching, entry-level routing, L2 multicast, Quality of Service (QoS), Operations, Administration en Maintenance (OAM) en beveiligingstechnologie.

Voor extra functionaliteit zijn de switches met een aparte licentie op te waarderen met de Enhanced Image (EI) en MPLS Image (MI). De EI-software vult de SI-software aan met full L3 routing voor Enterprise Integration inclusief OSPF, BGP, VRF-Lite en L3 multicast. De MI-software biedt VPN services voor ISP’s, inclusief IS-IS en MPLS L2/L3 VPN.

Beide switches zijn per direct verkrijgbaar. De DGS-3630-28PC kost 2.345 euro exclusief btw. Voor de DGS-3630-52PC geldt een adviesprijs van 4120 euro exclusief btw.