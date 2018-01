Nieuwe oplossing van F5 Networks en Flowmon beschermt tegen DDoS-aanvallen

Security

Flowmon Networks laat aan Techzine weten lid te zijn geworden van F5 Networks’ Technology Alliance Program (TAP). Zij zullen samen een oplossing introduceren die zowel Internet Service Providers (ISP’s) als bedrijven automatisch beschermt tegen multi-vector DDoS-aanvallen. Volgens de partijen is de oplossing nodig omdat het IoT aanvallers de mogelijkheid biedt denial of service-aanvallen van een nog ongekende omvang uit te voeren. Tegelijkertijd moeten organisaties zich blijven verdedigen tegen andere aanvalsmethoden.

De gezamenlijke verdedigingsoplossing is gebaseerd op een integratie van Flowmon’s DDoS Defender met de F5 BIG-IP Advanced Firewall Manager (BIG-IP AFM). Flowmon observeert voortdurend het netwerkverkeer voor het detecteren van onrechtmatigheden en anomalieën. Zodra er een DDoS gedetecteerd wordt, geeft Flowmon inzicht in de karakteristieken ervan. Het verkeer wordt dan automatisch omgeleid naar de BIG-IP AFM. Vervolgens bepaalt de F5-oplossing automatisch het beste migratieplan.

Als de aanval is afgeslagen informeert BIG-IP AFM de Flowmon DDoS Defender daarover. Zowel de oorspronkelijke routering als configuratie is dan weer te herstellen. Door de automatische bescherming willen de partijen een snellere verdediging realiseren, alsmede minder handmatig werk voor de netwerk- en systeembeheerder terwijl die het volledige mitigatieproces onder controle heeft. In de Benelux zal de gezamenlijke oplossing geleverd worden door Infradata.

Noozaak

Volgens de partijen tonen recente cyberaanvallen, waaronder het Mirai-botnet dat misbruik maakte van IoT-kwetsbaarheden, aan dat er een nieuwe generatie DDoS-aanvallen op komst is. F5 Networks heeft de ervaring in huis om te beschermen tegen cyberaanvallen. Met BIG-IP AFM kunnen namelijk DDoS-aanvallen van vrijwel elke omvang tegengehouden worden, die applicaties, firewalls, securitysystemen en netwerkinfrastructuren proberen te verstoren.