Cybercriminelen stelen 400.000 dollar aan cryptovaluta

Security

De DNS-server van de browser-gebaseerde wallet BlackWallet werd onlangs overgenomen door hackers. Daardoor wisten de kwaadwillenden de cryptomunt stellar lumens (XLM) te bemachtigen. Het gaat in totaal om bijna 670.000 van deze munten, wat op het moment van de hack ongeveer 400.000 dollar (328.000 euro) was.

Door de DNS-server over te nemen konden bezoekers doorgestuurd worden naar de server van de kwaadwillenden. Een code zorgde ervoor dat, indien er meer dan 20 stellar lumens in de wallet aanwezig was, de valuta automatisch overgeboekt werd naar de hacker. Er volgden al snel waarschuwingen om gebruikers te informeren niet in te loggen, maar die kwamen voor sommigen niet op tijd. Het is echter niet bekend hoeveel BlackWallet-gebruikers slachtoffer zijn.

De maker van BlackWallet heeft inmiddels een update over het incident geplaatst. Het blijkt dat gestolen munten doorgestuurd zijn naar cryptocurrency-beurs Bittrex. Op dit platform hebben de hackers waarschijnlijk de gestolen munten omgewisseld voor andere valuta. De maker geeft aan dat er met Bittrex gepraat wordt om de transacties te beëindigen en gestolen valuta terug te geven. Toch heeft dit nog niet tot succes geleid.

Daling en risico’s

Op het moment van schrijven is de stellar lumens de negende grootste cryptomunt op basis van marktcapaciteit. De koers bevindt zich momenteel op rond de 0,50 dollar. Dat is minder dan het hoogtepunt van ongeveer twee weken terug, toen er nog een waarde van 0,92 dollar was. De cryptomunten hebben vandaag echter te maken met een zware dag, aangezien bijna de gehele beurs rood is. Stellar is vandaag ongeveer 22 procent in waarde gedaald. Sommige munten daalden de afgelopen 24 uur zelfs 30 procent.

Verschillende overheden, instanties en bedrijven maken zich al enige tijd zorgen om cryptovaluta. Hoewel de munten erg lucratief kunnen zijn, zorgt het gebrek aan regulering voor grote risico’s. Ook de druk van cybercriminelen, die de munten proberen te stelen, wordt opgedragen als argument tegen cryptogeld. Eerder kwamen bijvoorbeeld De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten met waarschuwingen voor de risico’s.