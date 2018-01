Wordt de afschaffing van de netneutraliteit in de VS teruggedraaid?

Business

De FCC besloot onlangs nog om netneutraliteit af te schaffen in de Verenigde Staten. Dat het een controversiële beslissing is weten we wel en dus is het laatste woord er nog niet over gezegd. Niet alleen laat de Democratische Partij weten nog maar één stem nodig te hebben in de Senaat om de beslissing terug te draaien, ook tekent een groep van 21 procureur-generaals protest aan.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van bericht van de Democraten. De procureur-generaals, waaronder die van Californië, New York en Virginia, hebben protest ingediend tegen het besluit van de FCC. Daarin noemen ze de beslissing “arbitrair, grillig en misbruik van de discretionaire bevoegdheid”. Het protest werd ingediend bij een federale rechtbank in Washington.

Politiek protest

Naast die procureur-generaals zijn er ook nog Democratische senatoren die stellen de beslissing terug te willen draaien. Zij hebben de steun van vijftig leden van de honderd in de Senaat en hebben daarmee nog maar één stem nodig voor een meerderheid. Als dat lukt, moeten ze vervolgens in het House of Representatives, waar de Republikeinen een meerderheid hebben, ook de stemming zien te winnen. Daarnaast is het dan nog van belang om te zorgen dat president Donald Trump zijn veto niet uitspreekt.

Eerder stelde senator Ed Markey overigens dat alle 49 Democraten in de Amerikaanse Senaat de terugtrekkingswet wilden steunen. Daarnaast maakte de Republikeinse senator Susan Collins bekend de pogingen ook te willen ondersteunen. Maar de Democraten hebben een extra stem nodig, omdat de Amerikaanse vicepresident Mike Pence het recht heeft bij een 50-50 stemming een keuze te maken.

Niet heel realistisch

De vraag is in hoeverre het realistisch is dat de beslissing van de FCC teruggedraaid wordt. Trump kan altijd een veto uitspreken. Dat veto kan weer weggestemd worden door de volksvertegenwoordiging, maar alleen als er een tweederdemeerderheid is. Die kans lijkt klein, vooral gezien het feit dat de Republikeinen een meerderheid hebben.

De beslissing van de FCC om de netneutraliteit af te schaffen kan grote gevolgen hebben voor de Verenigde Staten. Nu moet elke internetprovider al het verkeer als gelijkwaardig behandelen. Dat houdt in dat ook diensten als Netflix, die meer capaciteit gebruiken in verhouding tot bijvoorbeeld een nieuwssite, gewoon het snelste verkeer krijgen. Maar door de netneutraliteit af te schaffen, mogen de providers bepaalde soorten internetverkeer voorrang geven op anderen en aan diensten als Netflix geld vragen voor sneller verkeer. Precies dat is waar mensen bang voor zijn.