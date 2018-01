Nieuwe oplossing realiseert flexibiliteit van Citrix Cloud in eigen datacenter

Services

Flexxible IT heeft nieuwe Citrix-ready workspaces beschikbaar gemaakt, om bedrijven de flexibiliteit van de Citrix Cloud en XenServer on-premise te realiseren. Het zogeheten Flexxible|SmartWorkspaces voor Citrix Cloud is een on-site layer die beschikbaar is in twee opties.

Eén van de opslagmogelijkheden is snelle all-flash storage geïntegreerd in een toepassing. Anderzijds kan er gekozen worden om de bestaande netwerkopslag te gebruiken. Bij die laatste optie is het idee dat bestaande investeringen behouden blijven en de totale kosten van het gebruik van software reduceren. Microsoft Storage Spaces Direct kan daarbij gebruikt worden voor replicatie.

De oplossing is geverifieerd als Citrix Ready. Naast kant-en-klare virtual workspaces op basis van Citrix Cloud en XenServer, belooft Flexxible IT multi-tenant en multi-environment cloudconsolemanagement, geautomatiseerde implementatie en eenvoudig schalen. Dit wordt mogelijk door het onderdeel Flexxible|Hawk, dat gehost wordt in Microsoft Azure en updates plannen en beheren mogelijk maakt. Bovendien ondersteunen de Citrix Studio-mogelijkheden meerdere wereldwijde locaties.

Flexxible|SmartWorkspaces werd onthuld tijdens de Citrix Summit. De CEO van Flexxible IT, Sebastian Prat, gaf tijdens de aankondiging aan dat meer dan 300.000 gebruikers Flexxible IT kiezen als een betrouwbare partner voor het inzetten van Citrix-technologie. Dit gebeurt in implementaties die variëren van enkele gebruikers tot duizenden gebruikers.

Beschikbaarheid

De omvang van een gebruiker is bij de oplossing niet van belang – als een bedrijf op deze manier de enterprise cloudinfrastructuur wil beheren en monitoren dan kan dat. Flexxible|SmartWorkspaces voor Citrix Cloud zou eenvoudig op te zetten zijn indien bedrijven het willen gebruiken naast Citrix XenServer. Er vindt daarbij geautomatiseerde configuratie plaats.

De optie waarbij er gebruikgemaakt wordt van de bestaande netwerkopslag is het goedkoopst. Exacte bedragen voor de oplossing zijn niet bekend. Flexxible|SmartWorkspaces is per direct beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen via de website van Flexxible IT meer informatie opvragen.