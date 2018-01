Dutch Windwheel ontvangt flinke investering provincie om realisering mogelijk te maken

Business

Er wordt extra geld beschikbaar gemaakt voor de Dutch Windwheel. Het project krijgt bijna een miljoen euro van de provincie voor de ontwikkeling ervan. De komende twee jaar moet het slimme, circulaire en flexibele gebouw ontwikkeld worden. Het gaat, als het ooit gerealiseerd zou worden, om een gebouw dat dienstdoet als kantoor, hotel en als woonruimte.

Tijdens een werkbezoek aan The Green Village in Delft door Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland) en MRDH-bestuurslid Maarten Struijvenberg werd bekendgemaakt dat het project Dutch Windwheel: ‘Smart Spaces as a Service’ financiële ondersteuning ontvangt vanuit de regeling IPC Zuid-Holland.

Ontwikkeling en financiering

In totaal investeert men 772.000 euro in de ontwikkeling van de Dutch Windwheel. Daaraan werken elf MKB’ers mee, in een poging het project te ontwikkelen. Dat onder meer in samenwerking met technologiebedrijven die gespecialiseerd zijn in sensoren en ICT. De MKB’ers investeren zelf 481.000 euro in het project en de IPC-regeling van provincie Zuid-Holland zorgt voor nog eens 291.000 euro.

Het consortium werkt aan een innovatief totaalconcept waarbij bedrijven uit de interieurbranche samenwerken met technologiebedrijven in sensoren en ICT voor het ontwikkelen van een slimme, circulaire en flexibele hotel- en kantoorruimte. Uitgangspunt is dat er in het hele gebouw continu gegevens verzameld moeten worden over het gebruik en klimaat. Op die manier is er automatische aansturing van onder andere luchtkwaliteit, energie, zonwering et cetera. Kortom, een ruimte die de gebruikers ontzorgt en een maximale comfortbeleving garandeert.

Realisatie in 2025

De Dutch Windwheel werd in de loop van 2015 gepresenteerd door de Rotterdamse ondernemingen BLOC, DoepelStrijkers en Meysters. Het moest een iconisch gebouw worden dat onder meer woningen, hotels, kantoren en een attractie bevat. Het doel voor de realisatie is 2025 in Rotterdam.

Het radicale ontwerp omarmt maximaal de mogelijkheden van energieproductie, circulaire economie, en beleving. Het is ontworpen voor doorgaande innovatie en hergebruik en wordt gebouwd met materialen afkomstig uit de Rotterdamse regio. Het IPC-cluster bestaat uit elf MKB’ers uit de interieurbranche en technologiebedrijven: Coors, DoepelStrijkers, Energy Floors, Kindow, Kok Houtagenturen, Mapiq, Physee, Quantified Air, Solid Factory, Wellsun en Studio Wynd. Zij worden de komende twee jaar ondersteund door Koninklijke CBM, branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie, die als penvoerder van het project optreedt.