Qualcomm: Windows-laptops met ARM-processor hebben ook bij win32-apps fenomenale batterijduur

Hardware

Een paar weken geleden maakte Microsoft bekend dat er voor het eerst Windows 10-laptops komen die draaien op een Qualcomm-processor. Microsoft en Qualcomm claimden toen dat de apparaten “ongelofelijke batterijduur” zouden hebben. Nu stelt Qualcomm dat Win32-apps geen invloed hebben op die batterijduur.

Dat meldt de site Neowin op basis van gesprekken met de chipfabrikant. Bij de aankondiging van Microsoft en Qualcomm afgelopen december had men het enkel over apparaten die op Windows 10 S draaien. Dat lichtere besturingssysteem staat alleen apps uit de Microsoft Store toe en dus is het niet heel vreemd dat de prestaties goed zijn. Maar nu blijkt dat ook het geval te zijn bij mensen die upgraden naar de gewone versie van Windows 10.

Fenomenale batterijduur

Alle Qualcomm-apparaten die moeten draaien op Windows, zouden minstens twintig uur actief gebruikt kunnen worden. Dat stellen althans de bedrijven, proeven van onafhankelijke partijen zijn er nog niet geweest. Om die reden is het vooralsnog moeilijk om precies te kunnen zeggen of de claims kloppen of niet. Wel zien we dat ze nu dus nog wat groter gemaakt worden.

De claim is dat een Qualcomm-laptop zo’n 29 uur lang achter elkaar gebruikt kan worden als continu Netflix via wifi gestreamd wordt. Gebruikers zouden hun apparaten hooguit “elke paar dagen” hoeven op te laden. Dat moet dus met alle apparaten zo zijn, zelfs met 32-bit apps.

De apparaten

Er zijn al meerdere laptops aangekondigd die op een Qualcomm Snapdragon 835-processor draaien. De merken Asus, HP en Lenovo komen hier allemaal mee. Asus lanceert de 13,3-inch Asus Novago 2-in-1, met 4GB aan werk- en 64GB aan opslaggeheugen. Dit apparaat kost 599 dollar en is ook in duurdere varianten beschikbaar met grotere hoeveelheden geheugen.

Dan is er de 12,3-inch HP Envy x2, die over maximaal 8GB aan werk- en 256GB aan opslaggeheugen beschikt. En Lenovo lanceerde de Miix 630, een apparaat met 12,3-inch aanraakscherm en 4 tot 8 GB aan werkgeheugen en een maximale opslagcapaciteit van 246 GB. Dit apparaat is duurder en kost 999 euro.