QNAP maakt TS-x28A-serie beschikbaar, modellen voor beginnende thuisgebruikers

QNAP heeft de nieuwe TS-x28A-serie beschikbaar gemaakt. De NAS-servers die hieronder vallen, de TS-128A en de TS-228A, zijn bedoeld voor de beginnende thuisgebruikers. Het bedrijf prijst de apparaten wegens het gebruik kunnen maken van snapshot-beveiliging.

Met volledige multimedia-opslag, functies voor delen en streamen en mogelijkheden voor bestands- en gegevensbescherming (inclusief snapshots) wil QNAP voldoen aan toenemende behoeften voor gegevensbescherming van thuisgebruikers. De afmetingen (187,7 x 60 x 125 mm bij TS-128A) maken de NAS-systemen geschikt voor kleinere oppervlaktes.

De TS-x28A-serie bevat een Realtek RTD1295 quad-core 1,4 GHz processor met 1 GB werkgeheugen. Er wordt gebruikgemaakt van QNAP’s besturingssysteem QTS 4.3.4. Hierin vinden met verbeterde snapshot-functies met lagere eisen aan de hardware, zodat een NAS met 1 GB RAM gebruik kan maken van snapshot-bescherming.

De TS-128A is een 1-bay NAS, terwijl het andere model een 1-bay NAS is. Verder zien we dat QNAP kiest voor 3,5-inch SATA 6 Gbps poort(en) en een RJ45 Gigabit-poort. Aan de voorkant treffen we een USB 3.1 Gen 1-poort aan, terwijl de achterzijde beschikt over twee USB 2.0-poorten. Bij beide modellen komt het flashgeheugen uit op 4 GB.

Functionaliteiten

Gebruikers van Windows, macOS en Linux kunnen de TS-x28A-serie gebruiken als een platform voor bestandsopslag. Bestanden zijn te delen met niet-NAS-gebruikers door links voor delen te gebruiken. Qsync synchroniseert desgewenst automatisch bestanden tussen apparaten voor delen en samenwerken. Met Hybrid Backup Sync belooft QNAP een volledige back-up oplossing op meerdere bestandslagen.

Onder de multimediafuncties van de TS-x28A-serie valt ook ondersteuning voor 360-graden foto’s en video’s. De QVhelper ondersteunt bij het streamen van mediabestanden naar mediaspelers op het bureaublad. Ook is er een keuze aan mobiele begeleidende apps om alles uit de NAS-servers te halen. Denk bijvoorbeeld aan Qphoto, de app die de gebruiker foto’s en video’s laat maken en rechtstreeks laat opslaan.

De twee modellen zijn per direct verkrijgbaar. Een snelle zoekopdracht levert voorlopig echter nog geen resultaten op. Over een prijs wordt in het persbericht ook niet gesproken.