Nieuwe 5K-monitor van iiyama is stuk goedkoper dan concurrentie

Iiyama komt met een 5K-monitor die door het prijskaartje van 799 euro goedkoper is dan modellen van de concurrentie. Andere monitoren kosten vaak 1000 euro of meer. Het gaat om de iiyama XB2779QQS, een 27-inch model met een maximale resolutie van 5120 x 2880 pixels.

Er kunnen 14,7 MegaPixels weergeven worden op het scherm, wat zeven keer zoveel is als een Full HD-monitor. Het IPS-paneel beschikt over LED-achtergrondverlichting. Hierdoor realiseert de XB2779QQS een maximale helderheid van 440 cd/m2. De kleurweergave is daarbij 8-bits, dus geen HDR. De contrastverhouding komt uit op 1200:1, terwijl de aspect ratio 16:9 is.

De monitor kan aangesloten worden met één DisplayPort 1.3. Dit biedt voldoende bandbreedte voor het weergeven van 5120 x 2880 pixels met 60 Hz. Eerdere 5K-schermen met DisplayPort 1.2 vereisten twee kabels met multistream transport, waarbij het beeld verdeeld werd in twee stukken van 2560 x 2880 pixels. We vinden bij de XB2779QQS tevens drie HDMI-poorten die gelimiteerd zijn tot 3840 x 2160 pixels en 60 Hz.

Andere details

Wat betreft de kijkhoeken kunnen we het volgende verwachten: horizontaal en verticaal 178 graden en rechts, links, omhoog en omlaag 89 graden. Door de standaard is een hoogteverstelling van 130 millimeter mogelijk. Ook kan de gebruiker de XB2779QQS beide kanten 45 graden op draaien en 90 graden roteren. Iiyama kiest voor een zwart mat afgewerkte kunststof behuizing. Onderaan de voorkant vinden we een metaalkleurige strip, waar we de bedieningsknoppen aantreffen.

Hoewel iiyama de prijs al bekendmaakte, is het niet bekend wanneer de monitor geleverd kan worden. Er verschijnen wel vaker 5K-monitoren, maar 4K is een stuk gebruikelijker. Zo zagen we onlangs dat LG de 32UK950 onthulde, een 32-inch 4K UHD scherm met een 98 procent DCI-P3 kleurengamma en HDR600 ondersteuning.