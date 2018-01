Palo Alto Networks lanceert cloud-based Logging Service in Europa

Services

Palo Alto Networks komt met een cloud-based Logging Service voor Europa. Deze dienst maakt het mogelijk om grote hoeveelheden eigen beveiligingsdata uit het Next-Generation Security Platform van Palo Alto Networks te verzamelen. Uit de aankondiging blijkt dat de Logging Service bedoeld is voor General Data Protection Regulation (GDPR), dat in mei definitief geldt.

Het bedrijf schrijft namelijk dat de oplossing het op grote schaal verzamelen van logs betaalbaar maakt, terwijl er voldaan wordt aan de vereisten die veel Europese organisaties hebben met betrekking tot data privacy en opslaglocatie. Alle data die naar de Logging Service in Europa wordt gestuurd, slaat de dienst op in een datacenter binnen de EU.

Bij de traditionele, op hardware gebaseerde manier van verzamelen komen vaak schaalbeperkingen en administratieve overhead kijken. Dit maakt bruikbare data soms onhandelbaar of niet beschikbaar. Met de Logging Service zijn organisaties niet meer beperkt door hun hardware-capaciteit om aan de vraag van de business te voldoen. Klanten krijgen een gecentraliseerde en schaalbare logging-infrastructuur, waardoor zij logdata kunnen verzamelen zonder lokale rekenkracht en opslagbeperkingen.

Het verwerken van raw logs is geautomatiseerd en logs worden vastgehouden totdat ze worden overgeschreven. Dat gebeurt op basis van opslagcapaciteit of het retentiebeleid van de klant. Gebruikers kunnen het delen van logtypen in overeenstemming met het beleid aan- of uitzetten. Informatie wordt niet gedeeld met externe partijen. Bovendien zijn logs opgeslagen of verwerkt door systemen van Palo Alto Networks beveiligd volgens de laatste standaarden en technologieën, belooft het bedrijf.

Application Frameworks

Daarnaast maakt het aankomende Palo Alto Networks Application Framework het mogelijk om advanced analytics los te laten op eigen logdata. Verschillende cloud-based security-applicaties zijn hierbij te gebruiken. Palo Alto Networks belooft dat deze nieuwe functionaliteit de mogelijkheden van het Next-Generation Security Platform uitbreidt zonder dat er extra infrastructuur vereist is.