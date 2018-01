Samsung onthult mid-range Exynos 7872 SoC

Hardware

Samsung heeft een nieuwe system-on-a-chip (SoC) onthuld, de Exynos 7872. Deze is gebakken op het 14 nm FinFET-procedé en richt zich op mid-range toestellen. Hoewel de naam anders doet vermoeden, behoort de Samsung Exynos 7872 tot de Exynos 5-serie.

De SoC is gebaseerd op een hexa-core CPU-ontwerp met twee Cortex-A73 kernen. Deze worden gelokt op 2,0 GHz en gebruikt voor de veeleisende taken. Als er minder kracht vereist is schakelt de SoC over naar de vier Cortex-A53 kernen, die een kloksnelheid van 1,6 GHz realiseren. Door hierop te werken wil Samsung energie besparen. De SoC ondersteunt LPDDR3-memory.

Samsung kiest voor de Mali-G71 GPU die wat zuiniger moet zijn dan voorgaande chips, zodat de gebruiker mobiele games kan spelen zonder veel in te leveren op de batterijduur. De verbeterde Image Signal Processor (ISP) ondersteunt een iriscamera voor authenticatie. Door Multi-Format Codec (MFC) is het mogelijk om video-opnames in full-HD met 120fps te maken.

Verdere mogelijkheden

In de Exynos 7872 vinden we een LTE-modem met LTE Cat.7 2CA en Cat.13 2CA, waardoor respectievelijk een downloadsnelheid van 300 Mbps en een uploadsnelheid van 150 Mbps gerealiseerd wordt. Daarnaast treffen we 802.11n dual-band wifi, Bluetooth 5.0, FM radio en GPS aan. Er is dus geen ondersteuning voor ac-wifi.

Verder maken de specificaties duidelijk dat de SoC maximaal WUXGA (1920 x 1200) resolutie schermen ondersteunt. Dat is waarschijnlijk genoeg voor de meeste mid-range toestellen. Zowel aan de voor- als achterkant kunnen er 21,7 megapixel camera’s gekozen worden. De eventuele iriscamera kan tot 8 megapixel zijn.

Eén van de eerste smartphones die beschikt over de Exynos 7872 is de Meizu M6s. Waarschijnlijk zal Samsung de SoC zelf gebruiken voor de mid-range toestellen van 2018. We kunnen er van uit gaan dat de Exynos 7872 niet terug te vinden is in de Galaxy S9. Onlangs onthulde Samsung namelijk nog de Exynos 9 Series 9810, waarvan verwacht wordt dat we deze terugvinden in het aankomende vlaggenschip.