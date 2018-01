FTC doet onderzoek naar wanpraktijken Broadcom

Business

De Amerikaanse Federal Trade Commission doet onderzoek naar chipfabrikant Broadcom. Het zou mogelijk de concurrentie benadeeld hebben bij onderhandelingen met klanten. Dat stellen mensen bekend met de materie tegenover The Wall Street Journal. Het onderzoek neemt al enige maanden in beslag.

Dat schrijft de krant vandaag in een uitgebreid artikel over de zaak. Het onderzoek begon enkele maanden geleden en kwam korte tijd geleden op stoom. Ogenschijnlijk worden er interessante zaken ontdekt over de manier waarop Broadcom met zijn klanten omgaat.

Minder toegang tot producten

Broadcom zou zijn contracten de afgelopen tijd bij veel klanten de contracten veranderd. Waar klanten eerst vaste aantallen van een bepaald product moesten afnemen, gaat het nu om een percentage van de output van Broadcom. Dat betekent dat klanten niet per se beschikken over de aantallen die ze nodig hebben, waardoor de productie anders kan lopen dan gepland.

Dat de FTC dit onderzoek uitvoert, wil overigens niet zeggen dat het daadwerkelijk ergens toe zal leiden. De mededingingsautoriteit doet vaker dit soort onderzoeken, zonder dat er resultaten zijn of echte aanleidingen. En mocht er daadwerkelijk een zaak gelanceerd worden, dan is het ook onwaarschijnlijk dat er een boete volgt. Wel mag de FTC veranderingen opleggen binnen Broadcom.

Vervelende afleiding

Ondanks dat het vermoedelijk niet tot grote problemen zal leiden voor Broadcom, is het wel een vervelende afleiding. Het bedrijf is volop bezig met een vijandelijke overname, specifiek van Qualcomm. Als het daarin slaagt, moet het ook goedkeuring krijgen van de grootste mededingingsautoriteiten van de wereld en daar valt de FTC ook onder.

Goedkeuring krijgen zou al ongelofelijk ingewikkeld worden, vooral omdat klanten van Qualcomm aangaven te vrezen voor hun contracten, maar ook omdat het volgens wet- en regelgevers niet perse goed is om de twee grote bedrijven samen te voegen. Samengevoegd zouden ze de derde grootste chipfabrikant van de wereld zijn (na Samsung en Intel), maar wel een met een aantal cruciale componenten in handen voor smartphones.