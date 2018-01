Mozilla maakt Firefox nog veel sneller met versie 58

Apps & Software

Mozilla bereikte met de vernieuwde Firefox Quantum een fikse snelheidsverbetering. Maar dat is niet genoeg. Het bedrijf wil naar nog grotere hoogtes stijgen met zijn browser en zal dat doen met Firefox versie 58. Daar voegt het nieuwe functies aan toe die de browser een stuk sneller kunnen maken.

Dat meldt Mozilla in een uitgebreide blog over de aanstaande nieuwe versie. Deze zal volgende week gelanceerd worden en bouwt voort op de nieuwe engine die met Quantum geïntroduceerd werd. Dankzij de nieuwe update wordt Firefox nog beter in het gebruiken van multicore CPU’s.

Snellere compilatie

Firefox 58 word vooral sneller in het compileren van WebAssembly-code die vanuit het netwerk binnenkomt. Dat kan door iets dat ‘streaming compilation’ genoemd wordt. Die technologie maakt het mogelijk om code tegelijkertijd te compileren en te downloaden. Daardoor is het geheel een stuk sneller gemaakt.

WebAssembly is vooral handig omdat het samenwerkt met JavaScript en near-native prestaties levert voor web-apps. Safari en Edge voegden de afgelopen tijd al ondersteuning toe en daarmee zijn Chrome en Firefox niet langer de enige browsers die het mogelijk maken.

Interessant is overigens dat Mozilla stelt dat waar ooit het netwerk voor matige of tegenvallende prestaties van een browser kon zorgen, dat nu iets heel anders is, namelijk de CPU en de main thread. Dat laatste wordt vooral aangepakt, waardoor de nieuwe versie van Firefox ook meteen beter gebruik maakt van de beschikbare rekenkracht van de CPU.