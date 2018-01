Apple maakt het straks mogelijk om functie die iPhones langzamer maakt terug te draaien

Mobile

Apple heeft het er maar moeilijk mee de laatste weken. Het bedrijf van CEO Tim Cook kwam flink in opspraak toen bleek dat het een functie had gemaakt waardoor bepaalde apparaten langzamer werden. Het ging dan om apparaten met een koude accu, of een verouderde accu met wat minder spanning. Maar nu wordt het mogelijk om die functie uit te schakelen.

Dat meldt ABC News vandaag op basis van een gesprek dat het voerde met CEO Tim Cook. Er komt op termijn een software-update die dat mogelijk maakt. Op die manier kunnen gebruikers dan zelf gaan bepalen of ze willen dat hun accu gespaard wordt en apparaat langzamer of niet.

Forse kritiek

Eind december vorig jaar bleek dat Apple via een update van iOS ervoor had gezorgd dat bepaalde apparaten iets langzamer werden gemaakt. Dat gold vooral voor iPhones met een wat oudere batterij, die daardoor meer risico liep plots uit te vallen. Om die reden maakte Apple de processor dan bewust iets minder snel, waardoor er minder gevraagd werd van de accu en daardoor het risico op uitval verkleind werd.

Apple was daar echter niet duidelijk in bij zijn communicatie naar buiten toe en dat kwam het bedrijf op fikse kritiek te staan. Om die reden bood het zijn excuses aan en verlaagde Apple de prijs van het vervangen van een accu van de iPhone 6 en nieuwer van 79 naar 29 euro. Ook beloofde het nieuwe manieren toe te voegen om gebruikers meer inzicht in de batterijduur en het vermogen te geven.

In verschillende landen lopen ondertussen onderzoeken naar Apple om deze praktijken en is er grote onvrede vanuit consumenten.