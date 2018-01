EU geeft groen licht voor overname NXP door Qualcomm

Business

De Europese Commissie heeft Qualcomm toestemming gegeven om NXP Semiconductors voor 47 miljard dollar (39 miljard euro) over te nemen. Daarmee lijkt de grootste overname uit de historie van de chipindustrie, die al sinds 2016 in de lucht hangt, doorgang te vinden. Qualcomm krijgt wel aan een aantal voorwaarden opgelegd, waar het bedrijf mee instemt.

Zo moet de chipgigant beloven de komende acht jaar vergelijkbare voorwaarden te hanteren voor licenties die betrekking hebben op de Mifare-technologie van NXP. Verschillende vervoersautoriteiten binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gebruiken Mifare als een ticket- en tariefinzamelplatform. Dezelfde periode geldt voor het werkend houden van NFC-chips met processoren van andere merken.

Om verdere zorgen rondom NXP’s NFC-patenten weg te nemen mag Qualcomm van de Commissie niet de patenten overnemen van NXP. Het Nederlandse bedrijf zal de octrooien onderbrengen bij een derde partij. Qualcomm kan wel eigenaar worden van patenten die niet essentieel zijn voor NFC, maar dan komen er wel nieuwe voorwaarden bij kijken. In dit geval verleent het bedrijf wereldwijd royaltyvrije licenties.

Het onderzoek van Margrethe Verstager, de Eurocommissaris van Mededinging, richtte zich op te veel macht van Qualcomm die zou ontstaan op het gebied van NFC-chipproductie. De toegang tot technologieën van NXP zou beperkt worden. Uiteindelijk zocht Verstager naar bevestiging dat klanten blijven profiteren van veilige innovatieve producten tegen een concurrerende prijs.

Obstakels

De goedkeuring vanuit de EU is weliswaar een groot obstakel dat wegvalt voor Qualcomm, maar het betekent niet dat de overname definitief is. Van de negen wereldwijde betrokken toezichthouders moet alleen China zich nog uitspreken. Bovendien is er een andere partij die wellicht problemen veroorzaakt: Broadcom. Dit bedrijf zou al een vijandig bod van 130 miljard dollar uitgebracht hebben op Qualcomm.

Recentelijke ontwikkelingen tonen aan dat Broadcom er alles aan doet om Qualcomm over te nemen. Het bedrijf richt zich inmiddels op de investeerders. Door de mening van de geldschieters te veranderen wil Broadcom meer druk op het bestuur leggen. Anderzijds krijgt Qualcomm er wat extra kracht bij als de NXP-deal definitief wordt.