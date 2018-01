WhatsApp Business officieel beschikbaar

Apps & Software

WhatsApp heeft de zakelijke versie van zijn dienst, ook wel WhatsApp Business, officieel gelanceerd. In eerste instantie is de applicatie te downloaden in Indonesië, Italië, Mexico, het Verenigde Koninkrijk en de Verenigde Staten. De chatdienst belooft dat de rest van de wereld de komende weken gebruik kan maken van WhatsApp Business.

De gratis Android-app is bedoeld voor kleine bedrijven, die voortaan makkelijker in contact moeten komen met klanten. Ook geeft WhatsApp aan dat de 1,3 miljard gebruikers de mogelijkheid krijgen om te chatten met bedrijven die zij belangrijk vinden. Zij kunnen door het bedrijfsprofiel tevens voorzien worden van nuttige informatie zoals een bedrijfsomschrijving, e-mailadres, adres en website.

Bedrijven krijgen de beschikking over berichttools om tijd te besparen. Met de optie Snelle antwoorden kunnen veelgestelde vragen snel beantwoord worden, de optie begroetingen biedt klanten een introductie van het bedrijf en de optie afwezigheidsberichten laat klanten weten dat je niet kunt antwoorden. Simpele statistieken, zoals het aantal gelezen berichten, stelt het bedrijf in staat om te beoordelen wat werkt en wat niet.

De klant zal daarbij weten dat hij met een bedrijf chat, aangezien een bedrijf gemarkeerd wordt als een zakelijk account. Na verloop van tijd hebben sommige bedrijven bevestigde accounts, nadat het is bevestigd dat het telefoonnummer van het account overeenkomt met het telefoonnummer van het bedrijf. Om in contact te komen met een bedrijf hoeft de klant niets te downloaden.

Verdere plannen

Het is geen verrassing dat WhatsApp zijn zakelijke versie officieel beschikbaar maakt. Medio 2017 werden de plannen voor deze variant aangekondigd. De eerste beelden doken in oktober op. Hoewel het nu om de Android-app gaat, moet er ook een iOS-uitvoering komen. Bovendien liet WhatsApp al eens weten dat kleine bedrijven gratis gebruik mogen maken van de dienst, maar dat grote ondernemingen moeten betalen. Hoeveel zij moeten betalen en hoe dat precies werkt is echter niet bekend.