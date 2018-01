IBM ziet omzet na zes jaar weer groeien

Business

International Business Machines (IBM) heeft de financiële cijfers over het afgelopen kwartaal gepubliceerd. Voor het eerst in 23 kwartalen behaalde het bedrijf meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het resulteerde in 22,54 miljard dollar (18,4 miljard euro), jaar-op-jaar een groei van 3,6 procent.

De omzetgroei komt voort uit een intensievere focus op onderdelen als cloud, cybersecurity, data analytics en mobiel. In 2018 zal Big Blue dan ook actief blijven binnen deze gebieden. De focus begon onder leiding van CEO Ginni Rometty. Zij kreeg net na het laatste kwartaal met groei de leiding over het bedrijf. Nu blijkt de strategie zich dus uit te betalen.

Big Blue wist in het afgelopen kwartaal 30 procent meer omzet te halen uit de cloudactiviteiten. De opbrengsten uit de “strategische onderdelen”, zoals de focus gebieden ook wel genoemd worden, ging met 17 procent omhoog.

Belastingen

Toch heeft de hogere omzet niet het effect op de winst dat je in eerste instantie zou verwachten. Big Blue schrijft namelijk 1,05 miljard dollar verlies. Een jaar eerder was er nog een winst van 4,5 miljard dollar te zien. Dit verschil komt voort uit recente belastinghervormingen in de Verenigde Staten. Hierdoor moest IBM 5,5 miljard dollar afrekenen.

Daarom waarschuwt het bedrijf voor de financiële resultaten voor het komende jaar. Er wordt een belastingpercentage van 16 procent (plusminus twee procentpunt) verwacht in 2018, vergeleken met de 12 procent in 2017. Tijdens de gesprekken met de investeerders noemde CFO James Kavanaugh belasting een “tegenwind” voor 2018.

Markt

De verwachtingen van de analisten lagen op een omzet van 22,06 miljard dollar, zo meldt Reuters. Verder voorziet Big Blue voor 2018 een bedrijfsresultaat van 13,80 per aandeel. Dat zou hetzelfde resultaat betekenen als 2017, terwijl de markt uitgaat van 13,92 dollar. Nabeurs, toen IBM de resultaten bekendmaakte, daalde de aandeelwaarde met meer dan drie procent. Inmiddels is dat weer wat gecorrigeerd, al is de slotkoers van 168,46 dollar nog uit beeld. Inmiddels kost een aandeel ongeveer 163 dollar.