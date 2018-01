Synology introduceert nieuwe RackStations RS818+ en RS818RP+

Networking

Synology heeft een aantal nieuwe NAS-servers gepresenteerd die geschikt zijn voor gebruik in het lokale serverrack van het MKB. De rackstations worden geleverd in een 1U-serverbehuizing, wat eenvoudige plaatsing mogelijk maakt. De beschikbare modellen heten Synology RackStation RS818+ en Synology RackStation RS818RP+.

In de NAS-servers kunnen vier 3,5-inch harde schijven geplaatst worden. In totaal bieden de apparaten 48 TB opslagcapaciteit. Daarbij wordt er gekozen voor een 2,4 GHz quad-core Intel Atom C2538-processor met AES-NI encryptie-engine. Het 2 GB DDR3 geheugen is uit te breiden tot 16 GB.

Een PCle 2.0 slot maakt een 10GbE netwerkkaart mogelijk, terwijl we ook vier 1GbE LAN-poorten aantreffen. De hardware maakt een leessnelheid van meer dan 1.099 MB/s mogelijk. Daardoor moeten de RS818+ en de RS818RP+ goede gecentraliseerde opslag bieden voor multi-client datatransmissie.

De opslagcapaciteit van de RS818+ en de RS818RP+ kan eventueel worden uitgebreid met het model RX418, dat eveneens de 1U-vormfactor kent. Daardoor zijn er in totaal acht harde schijven te plaatsen. Indien een gebruiker de RX418 installeert dan functioneren de apparaten als één NAS-server.

Installatie en beschikbaarheid

Beide modellen draaien op DiskStation Manager, het besturingssysteem van Synology voor NAS-apparaten. Hierop vinden we verschillende applicaties voor onder andere bestanddelen en back-up. De RS818+ en de RS818RP+ zijn gecertificeerd door VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V en OpenStack Cinder, waardoor de NAS-servers eenvoudig in de omgeving van een bedrijf te installeren moeten zijn.

Synology maakt de rackstations per direct beschikbaar. Voor de RS818+ geldt een adviesprijs van 809 euro exclusief btw. De RS818RP+ kost zonder btw 1094 euro. Eventuele uitbreiding kost 518,18 euro, de prijs voor de RX418.