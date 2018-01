Nieuwe AI van Microsoft maakt van korte omschrijving een vogel

Apps & Software

Microsoft heeft een nieuwe kunstmatige intelligentie (AI)-technologie ontwikkeld die veel weg heeft van een kunstenaar. Door een omschrijving van een object in te voeren kan er een afbeelding ontwikkeld worden. Daarbij voegt de bot details toe die niet bij de ingegeven informatie aanwezig waren.

De AI heeft dan ook zelf wat verbeelding, zo geeft Microsoft aan in het blogbericht. Eén van de onderzoekers, Xiaodong He, omschrijft wat het verschil is met normale afbeeldingen. Als een gebruiker normaliter vogel in een zoekmachine intypt, dan komt er logischerwijs een afbeelding van de vogel. In het geval van de AI worden foto’s vanaf het begin door de computer gecreëerd, pixel voor pixel. Zo’n gemaakte vogel bestaat misschien niet in de echte wereld, het gaat om de verbeelding van de computer over een vogel.

Om de afbeeldingen te realiseren gebruikten de onderzoekers een neuraal netwerk genaamd Attentional Generative Adversarial Network (AttnGAN). De bot werd getraind met datasets gekoppelde afbeeldingen en bijschriften. Het maken van lijnen en details gebeurt in lagen. Er kunnen verschillende soorten afbeeldingen gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan grazend vee of dingen die niet bestaan, zoals een zwevende dubbeldekkerbus.

Slimmere AI

Het kunnen maken van afbeeldingen door een korte tekst komt voort uit een trilogie AI-projecten van Microsoft. Hieronder valt tevens een project dat vragen over afbeelding met audio beantwoordt en een project dat een afbeelding kan omschrijven. Het doel van de trilogie is dat de machines leren hoe wij over de wereld en de mensen denken. Daar blijkt de nieuwe ontwikkeling dus in te slagen.

Onderzoekers weten AI steeds verder te ontwikkelen, waardoor de technologie op een aantal vlakken beter presteert dan mensen. Zo zagen we recentelijk nog dat AI van Alibaba en Microsoft allebei beter presteren op het gebied van begrijpend lezen dan mensen. De hoogste score van een mens is 82.304, terwijl de software van Alibaba 82.44 scoorde en Microsoft op 82.65 wist uit te komen.