Microsoft komt met bug fixes voor Windows 10

Microsoft heeft een aantal updates doorgevoerd voor zijn besturingssysteem. Onder meer het beschikbaar maken van Build 17074.1002 voor Insiders in de Fast-ring valt hieronder. Ook komen we Cumulative Update Build 15063.877 en Build 14393.2034 tegen, bedoeld voor gebruikers van de Windows 10 Creators Update en Windows 10 Anniversary Update.

Build 17074.1002 is dezelfde versie als Build 17074, waar we updates tegenkomen voor Windows-lokalisatie en Microsoft Edge-leeservaring, het verbeteren van de stille uren-functie, Shell en Instellingen en meer. Een aantal AMD-processoren kon de update echter niet ontvangen omdat de systemen in een niet opstartbare staat terechtkwamen.

Met Build 17074.1002 voert Microsoft twee bug fixes door. Zo is het probleem rondom AMD-processoren inmiddels verholpen. Ook bleven sommige apparaten hangen in het opstartscherm. Dit gebeurde na het upgraden indien virtualization ingeschakeld was in de BIOS. Inmiddels is dit probleem ook verholpen.

Andere updates

Bij de andere Builds gaat het eveneens om het oplossen van een aantal bugs. Zo zien we dat Build 15063.877 tien problemen oplost. Eén daarvan had betrekking op het printen van PDF’s in Microsoft Edge. Ook moet deze update het probleem bij AMD-processoren voorkomen. Verder vinden we specifieke oplossing, zoals het probleem met NoToastApplicationNotificationOnLockScreen GPO waardoor Toast-notificaties op het vergrendelscherm tevoorschijn komen.

Build 14393.2034 zal 24 verschillende updates doorvoeren. Zo werkten sommige Microsoft-signed ActiveX-controls niet indien de Windows Defencer Application Control ingeschakeld was. Ook zal er geen vertraging meer optreden als er gezocht wordt naar een nieuwe printer. Anderzijds zien we dat een probleem opgelost wordt waarbij gebruikers niet hun wachtwoord konden veranderen op het remote logon screen indien het wachtwoord verlopen was. Build 14393.2034 lost eveneens het probleem met AMD-processoren op.

Zoals gezegd gaat het bij de laatste twee Builds om flinke updates met specifieke oplossingen. Door hier te klikken kun je de volledige lijst voor Build 15063.877 terugvinden en door hier te klikken vind je de lijst van Build 14393.2034.