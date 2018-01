Gartner benoemt Fujitsu tot leider managed workplace services in Europa

Business

Fujitsu is door Gartner voor de vijfde keer op rij uitgeroepen als leider in de Gartner Magic Quadrant voor managed workplace services (MWS) in Europa. Dit rapport geeft inzicht in de Europese markt voor MWS en het aanbod van de leveranciers. Ook Atos scoort hoog in het onderzoek van Gartner.

Fujitsu wordt geprezen wegens voorspelbare en stabiele diensten en de flexibele houding richting relatiemanagement. De MWS-strategie varieert bij het bedrijf van het ondersteunen van traditionele kantoren tot veldwerkers via wearables en IoT. Verder prijst Gartner het Zinrai-automatiseringsplatform dat 15 procent van de contacten oplost.

Onderdelen die het onderzoeksbureau meerekent zijn het meebrengen van het eigen apparaat of software, desktop virtualisatie, intelligentie automatiseringsdiensten, knowledge-management middels real-time analytics, multichannel on-demand ondersteuning, peer-to-peer ondersteuning, persona-gebaseerde ondersteuning, selfservice, slimme werkplekken, ondersteuning voor cloud-gebaseerde apps, Unified communications as a service (UCaaS), virtuele persoonlijke assistent en walk-up kiosk.

Op basis daarvan ziet Gartner Fujitsu en Atos als de leiders. De MWS-strategie van Atos focust zich op het verbeteren van de ervaring en productiviteit. Ook is er oog voor het ontwikkelen van vaardigheden De focus op werkplaats analytics en de betrouwbaarheid van de services maken Atos onderscheidend.

Belang MWS

Het onderzoeksbureau schrijft dat MWS er voornamelijk zijn om een digitale behendigheid te kunnen aanwenden voor de ontwikkeling van nieuwe, digitale zakelijke diensten. In het afgelopen decennium veranderde de manier waarop gewerkt wordt sterk, door onder meer intensief gebruik te maken van technologie. Werknemers moeten dan ook niet alleen op het kantoor, maar ook op andere locaties productief kunnen zijn.

Daarnaast ziet Gartner dat werkzaamheden zich in steeds meer gevallen buiten de normale kantooruren afspelen. Daarom merken steeds meer organisaties dat de volgende generatie MWS onmisbaar zijn bij het verhogen van de productiviteit, de betrokkenheid van het personeel en het bieden van digitale voordelen.