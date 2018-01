Europese universiteiten nemen lesprogramma van Apple op in studieaanbod

Business

Apple laat weten dat 70 (universitaire) opleidingen in Europa ‘Iedereen kan programmeren’ in hun studieaanbod hebben opgenomen. Met dit programma wil de techgigant ieder leren hoe je apps bouwt. Zo wordt ‘App Development with Swift’ gebruikt om het studieaanbod te verbreden en studenten vaardigheden mee te geven die voor een carrière in de app-sector nodig zijn.

Ook in Nederland vinden we het programma van Apple terug op scholen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verzorgt zowel bacheloropleidingen als korte beroepscursussen. De 34.000 studenten krijgen voortaan de kans om te leren programmeren via App Development with Swift. Dit lesprogramma duurt een jaar.

App Development with Swift is gemaakt door en team Apple engineers en docenten. De lessen zijn zo opgezet dat alle middelbareschoolleerlingen en studenten ermee kunnen leren programmeren en apps ontwerpen, ongeacht hun niveau en achtergrond. Swift is de programmeertaal die gebruikt wordt door verschillende populaire apps, zoals Airbnb, TripAdvisor en Yelp.

Ook onderwijsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk, België, Tsjechië, Ierland, Luxemburg, Polen en Portugal gaan App Developmeent with Swift aanbieden.

Inspanningen Apple

Apple-CEO Tim Cook geeft aan dat programmeren een essentiële vaardigheid op de huidige arbeidsmarkt is. Iedereen kan programmeren is opgezet om mensen over de hele wereld een kans te geven om code te leren schrijven of om les te geven in programmeren.

Daarnaast is de technologiesector één van de snelst groeiende sectoren in Europa. Er is veel vraag naar IT- en informaticaspecialisten. De app-economie genereerde in Europa 1,36 miljoen banen, claimt Apple. Sinds de opening van de App Store keerde Apple bijna 18 miljard dollar uit aan Europese ontwikkelaars.

Eerder zagen we dat de inspanningen van het techbedrijf om mensen te leren programmeren leidde tot gratis programmeersessies in de Apple Stores. Toen werd duidelijk dat Apple plannen heeft om dit jaar in meer dan 100 Apple Stores in tien landen in heel Europa meer dan 6000 programmeersessies aan te bieden.