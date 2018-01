AWS opent vijftigste availability zone

Services

Amazon Web Services heeft de derde availability zone in London geopend, waarmee het totale aantal zones op 50 uitkomt. Hiermee krijgen klanten de mogelijkheid om applicaties op meerdere zones te draaien in de regio Londen. Het bedrijf geeft aan dat er steeds meer klanten bij kwamen sinds de lancering van deze regio.

AWS heeft 50 zones kunnen halen door de afgelopen periode meerdere regio’s te openen. Zo zagen we medio december nog dat de vierde regio in de EU geopend werd, die zich vestigt in Parijs. Bij de opening van deze regio waren er direct drie zones beschikbaar.

Zones dienen als afzonderlijke geografische locaties met hun eigen infrastructuur. Denk daarbij aan energie, koelingstechnologie, fysieke beveiliging en lage latentie netwerken. Gebruikers van AWS die vertrouwen op hoge availability kunnen hun applicaties ontwerpen om op meerdere zones te draaien, zodat er een grote fouttolerantie ingebouwd wordt.

Verenigd Koninkrijk

In de aankondiging omschrijft AWS dat een flink aantal bedrijven al gebruikmaakt van het datacenter in het Verenigd Koninkrijk. Zo worden de BBC, BT, Deloitte en Travis Perkins als grote bedrijven genoemd. Ook startups en de publieke sector zorgen ervoor dat AWS te maken krijgt met meer vraag, wat leidt tot de opening van de nieuwe availability zone.

De eerste datacenters van AWS in Londen opende in december 2016, met het beschikbaar maken van de eerste twee availability zones. Sindsdien bereikte de regio zogeheten Public Services Network (PSN) assurance, waardoor de publieke sector een infrastructuur krijgen om diensten op te bouwen.

In Europa zijn er nu vier AWS-regio’s, die inmiddels allemaal drie zones bieden. Londen was in Europa de laatste met twee availability zones. Er staat nog een locatie voor Zweden op de planning. Voor een volledig overzicht van alle regio’s en availability zones kun je hier klikken.