Kaspersky ziet omzet met acht procent groeien

Business

Kaspersky Lab heeft de financiële cijfers over het afgelopen jaar bekendgemaakt. Het securitybedrijf zag de omzet jaar op jaar groeien met acht procent. Dit resulteert in een bedrag van 698 miljoen dollar, wat omgerekend neerkomt op 570 miljoen euro. Een opmerkelijk resultaat, aangezien Kaspersky beschuldigd werd van banden met de Russische overheid.

In het enterprisesegment kende het bedrijf een groei van 30 procent. Op het gebied van non-endpoint kwam het groeipercentage uit op 61 procent. De boekingen van cybersecurity intelligence-diensten vielen 41 procent hoger uit. Kaspersky ziet dat een relatief stabiele consumentenmarkt, gedreven door sterke prestaties op het gebied van digitale verkopen, verder bijdraagt aan de groei van de totale wereldwijde resultaten.

De beschuldigingen zijn wel van invloed op de resultaten. Zo is er een vertraging te zien in de Noord-Amerikaanse markt. Hier namen de verkopen met acht procent af. In de Verenigde Staten werd software van Kaspersky bij wet verboden. De Amerikaanse regering vreest dat het bedrijf mogelijk banden heeft met inlichtingendiensten in Moskou. De software zou volgens de Amerikanen misbruikt kunnen worden voor Russische spionage.

In Europa waren de resultaten met een krimp van twee procent ook iets minder dan in andere markten. Latijns-Amerika kende een groei van 19 procent, Rusland en het GOS van 34 procent, APAC van elf procent en Japan van vier procent.

Vertrouwen

Het is niet bekend hoe de andere resultaten, zoals winst of verlies, uitvallen. Toch heerst er ook bij CEO Eugene Kaspersky tevredenheid. Hij geeft aan dat het bedrijf een positieve dynamiek handhaaft, ondanks de lastige geopolitieke situatie, ongefundeerde beschuldigingen en pogingen om het bedrijf te ondermijnen. De directeur vertrouwt erop dat 20018 een productiever jaar zal zijn dan vorig jaar, mede doordat er voortdurend aan nieuwe oplossingen en technologieën gewerkt wordt.