‘Apple HomePod lijkt over een maand te verschijnen’

Het heeft er alle schijn van dat Apple binnenkort daadwerkelijk de HomePod-speaker op de markt gaat brengen. De Amerikaanse technologiereus stelde in september dat het apparaat “begin 2018” gelanceerd zou worden. Die belofte lijkt het te gaan houden, want er is nu formele goedkeuring van de FCC om de slimme speaker op de markt te brengen.

In de Verenigde Staten moet elk product dat gebruik maakt van communicatietechnologieën als Bluetooth en wifi, door de FCC goedgekeurd worden. Dat Apple nu die goedkeuring heeft, maakt dat het bedrijf in principe vrij is om de HomePod uit te brengen zodra het daar klaar voor is.

Niet lang wachten

Apple wacht meestal niet heel lang met het uitbrengen van een product, als het daar toestemming voor heeft van de FCC. Ter vergelijking: het bedrijf kreeg op 4 oktober toestemming om de iPhone X uit te brengen en deed dat op 3 november. De verwachting is dat het bedrijf ook nu pakweg een maand zal wachten en dus half februari met de release komt.

In het kader daarvan is er nog een interessant verhaal, namelijk dat Apple-fabrikant Inventec begonnen is met het leveren van de eerste HomePods. Apple zou “ongeveer 1 miljoen” van die apparaten ontvangen de komende weken en die zo snel mogelijk willen verkopen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Siri vs. de rest

Met de HomePod wil Apple de lucratieve markt van slimme speakers betreden. Steeds meer technologiereuzen spelen daarin mee, waaronder Samsung, Microsoft, Amazon en Google. Elk bedrijf probeert middels een slimme speaker die meerdere smarthome-apparaten kan besturen zoveel mogelijk klanten aan zich te binden.