Hacker twee jaar de cel in wegens DDoS-aanvallen op Google en Skype

Security

De 21-jarige Alex Bessell belandt twee jaar in de cel wegens zijn betrokkenheid bij meerdere hackactiviteiten. Uit het statement blijkt dat de man 9000 computers infecteerde om DDoS-aanvallen uit te voeren. Op deze manier wilde Bessell bedrijven als Google, Pokémon en Skype plat leggen.

De veroordeling kwam nadat Bessell bekende schuldig te zijn aan tien overtredingen. Zo maakte hij ook de online winkel genaamd Aiobuy, waar virussen voor duizenden dollars aan andere hackers verkocht werden. Het onderzoek toonde aan dat er ongeveer 35.000 transacties plaatsvonden op Aiobuy, waar meer dan 26.000 klanten geregistreerd zijn.

Op de marktplaats waren botnet-tools, crypters en andere illegale producten te koop. De crypter was een product dat de veroordeelde zelf ontwierp. Hiermee werden bugs voor computergebruikers verborgen. Ook antivirusprogramma’s kunnen de cryptersoftware vaak niet vinden. Bussell verdiende via de marktplaats zo’n 700.000 dollar (572.000 euro).

Toelichting politie

Anderzijds is Bessell verantwoordelijk voor het stelen van de gebruikersnamen en wachtwoorden van 750 internetgebruikers. De politie geeft over de misdaden dan ook aan dat het om één van de grootste cybercrimevervolgingen gaat die het betreffende cybercrime-team tot nu toe tegen kwam. Bessell bood iedereen die een aanval wilde uitvoeren een oplossing. Hierbij was er geen technische know-how nodig. Het uitkiezen van malware en het betalen van de vergoeding was voor Bessell genoeg om over te gaan tot het uitvoeren van een aanval.

De politie geeft verder aan dat anderen die hun technische kennis gebruiken voor vergelijkbare doeleinden zich bewust moeten zijn van de veroordeling. Zij lopen immers het risico om eveneens een gevangenisstraf opgelegd te krijgen. Eerder bleven veroordelingen wel eens uit, zo benadrukt de politie. Inmiddels zien rechtbanken in hoe schadelijk dergelijke praktijken kunnen zijn. Bedrijven worden mogelijk vernietigd en mensen en families krijgen te maken met financiële zorgen wegens de praktijken.