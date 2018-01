Microsoft maakt real-time samenwerken in Office voor Mac mogelijk

Apps & Software

Microsoft heeft een update uitgebracht voor de Mac-versie van Office 2016. Hierin vinden we aantal nieuwe functies en security-updates. Eén van de opvallendste functionaliteit van de nieuwe update is de mogelijkheid om voortaan samen te werken.

Na het installeren van versie 16.9.0, ook wel Build 18011602, kunnen gebruikers samenwerken in Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint. Daarbij toont een thumbnail in de rechterbovenhoek wie er nog meer in het gedeelde document aan het werk is. Een vlagicoontje laat de specifieke locatie zien, waardoor veranderingen door een andere gebruiker direct waarneembaar zijn.

Om van de functionaliteit gebruik te maken, moet het document zich bevinden in OneDrive of SharePoint Online. Andere diensten, zoals Google Docs, bieden al de mogelijkheid om op een dergelijke manier samen te werken.

Microsoft voegt nog meer functies toe aan de drie programma’s. Zo zien we dat Word, Excel en PowerPoint voor Mac voortaan automatisch documenten, sheets en presenties opslaan in de cloud. Updates van anderen zijn binnen enkele secondes te zien. Er wordt de mogelijkheid geboden om via een lijst terug te gaan in de geschiedenis, om eerdere versies te bekijken.

Specifieke updates

Anderzijds zien we dat er voornamelijk specifieke functionaliteiten voor de programma’s bij komen. In Excel betekent dit bijvoorbeeld dat formules voortaan sneller geüpdatet worden als waardes veranderen. De functies die Microsoft IFS en Switch noemt maken het schrijven van formules sneller.

Op Mac-systemen is het voortaan mogelijk om de muis te gebruiken als een laserstraal, zodat je de aandacht vestigt op specifieke gedeeltes van een slide. Met QuickStarter wordt het mogelijk om sneller een presentatie te maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat er suggesties voor het design komen, voor het specifieke onderwerp waarover de presentatie gaat.

Versie 16.9.0 repareert ook twee bugs die in Office aanwezig waren. Deze konden we uitsluitend vinden in Word. Door de kwetsbaarheden was het mogelijk om van afstand code uit te voeren.