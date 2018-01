Nieuwe video toont ontwerp Samsung Galaxy S9 en S9+

Mobile

Er is een nieuwe conceptvideo verschenen van de Samsung Galaxy S9 en S9+, waarin we wel eens een zeer nauwkeurig beeld kunnen zien van de twee aankomende vlaggenschepen. Het filmpje is afkomstig van het YouTube-kanaal DBS Designing.

In de video komen we toestellen tegen die veel weg hebben van eerder uitgelekte beelden. Bovendien worden de specificaties die door lekken bekend zijn meegenomen. Zo zien we een dubbele camera aan de achterkant, iets wat anders is dan bij voorganger Galaxy S8. Bij het model uit 2017 kwamen we aan de achterzijde namelijk een enkele camera tegen.

Tevens zien we dat het filmpje geen vingerafdrukscanner toont. Wellicht dat we die terug gaan vinden in het scherm. Er verschijnen steeds vaker geruchten over smartphones met een vingerafdrukscanner in de display. Sinds de bezels van smartphones steeds kleiner worden vinden we een vingerafdrukscanner steeds vaker aan de achterkant, maar bij de nieuwe video is dat niet het geval.

Bij de Samsung Galaxy S9 en S9+ gaat men er ook van uit dat er extreem dunne bezels aanwezig zijn. Hoe dat er precies uit ziet, kun je bekijken in het filmpje onderaan dit bericht. Ook kun je zien hoe de 3,5mm audiojack, usb type-C poort, de aan/uit knop, de Bixby-knop en de volumeknoppen verwerkt zijn. Uiteindelijk zal nog moeten blijken hoe nauwkeurig DBS Designing is.

De Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9+ zullen tijdens MWC gepresenteerd worden, zo maakte DJ Koh, voorzitter van de mobiele tak van Samsung, onlangs bekend. Deze beurs zal van 26 februari tot en met 1 maart plaatsvinden in Barcelona. Vermoedelijk ligt de telefoon een maand later in de winkels.