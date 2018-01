Zyxel kondigt nieuwe lijn ZyWALL VPN firewalls aan

Networking

Zyxel laat aan Techzine weten met nieuwe VPN firewalls te komen, de ZyWALL VPN50, ZyWALL VPN100 en ZyWALL VPN300. Deze serie is ontwerpen voor het mkb. Door de informatie te delen tussen verschillende locaties staan medewerkers op locatie, telewerkers, partners en klanten makkelijk met elkaar in verbinding.

Zyxel ziet dat steeds meer bedrijven migreren naar de cloud of hun netwerkinfrastructuur verder uitbreiden naar de cloud. Dit vraagt om organisatorische flexibiliteit en een snelle bedrijfstransformatie. De serie belooft bedrijven hierin tegemoet te komen. Door integratie van Amazon Virtual Private Cloud (VPC) maakt de lijn het eenvoudig om cloudtechnologie te gebruiken om waardevolle bedrijfsmiddelen te migreren en veilig te stellen in een beschermde cloudomgeving, terwijl de overheadkosten worden verlaagd.

Amazon testte de Zyxel ZyWALL-serie als firewall-apparaten, zodat gebruikers het Zyxel sjabloon kunnen selecteren uit de lijst met leveranciers. Bovendien belooft Zyxel dat de VPN-serie ontworpen is om de veiligheid van het mkb te verbeteren en bedrijfs- en klantgegevens conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te beschermen. De regelgeving van de EU treedt in mei in werking.

De firewall doorvoersnelheid komt bij de VPN50 uit op 800 Mbps , bij de VPN100 op 2000 Mbps en bij de VPN300 op 2600 Mbps. De maximale VPN doorvoersnelheden zijn respectievelijk 150 Mbps, 500 Mbps en 1000 Mbps.

Functies

Verder zien we dat de ZyWALL VPN-serie wordt geleverd met een jaar Content Filtering en Geo-Enforcer-functies. Op deze manier wordt ongepaste content of netwerkverkeer dat de veiligheid in gevaar kan brengen gescreend en geblokkeerd. Het bewaken en controleren van inkomend en uitgaand netwerkverkeer moet gemoedsrust bieden, dankzij duidelijke en transparante zichtbaarheid van het netwerk.

Met de ingebouwde SecuDeployer-functie wil Zyxel het gemakkelijk maken om tot 50 remote firewalls te installeren zonder dat er extra software hoeft te worden aangeschaft. De intuïtieve interface moet de implementatie versnellen en taken stroomlijnen, zoals VPN-monitoring voor een efficiënter netwerkbeheer.

De ZyWALL VPN-serie met de ZLD4.30 firmware is beschikbaar in de Benelux. De VPN50 vinden we voor iets meer dan 500 euro op internet, de VPN100 voor zo’n 680 euro en de VPN300 voor ongeveer 1200 euro.