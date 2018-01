Microsoft vereenvoudigt foto’s maken van Skype-gesprek

Apps & Software

Microsoft heeft een nieuwe feature voor Skype op de planning staan. Met Call Snapshots wil het techbedrijf het maken van foto’s van videogesprekken vereenvoudigen, zodat de afbeeldingen snel met de andere gedeeld kunnen worden. De functie komt eerst naar Skype Preview voor apparaten met Android 6.0 en hoger.

Voor een snapshot van een oproep dient de gebruiker op een nieuwe cameraknop te drukken. Deze bevindt zich links onderin het scherm. Als de gebruiker erop klikt dan toont Skype de foto in de chat. Daarna kan de afbeelding opgeslagen worden in het geheugen van het apparaat.

Zo kan de gebruiker de afbeelding voor nog meer doeleinden gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen op social media, het toevoegen aan een speciaal album of het delen met een persoon die niet gebruikmaakt van Skype.

Momenteel kunnen alle gebruikers uiteraard ook een foto maken door middel van een screenshot. Hierbij kan het wat langer ingedrukt houden van knoppen leiden tot het missen van een specifiek moment. Wellicht dat Call Snapshots daar verandering in brengt.

Beschikbaarheid

Indien je beschikt over Android 6.0 of hoger en gebruikmaakt van Skype Preview versie 8.14.76.6, dan kun je Snapshots uitproberen. Microsoft geeft aan dat de functie naar Skype op andere platformen komt als die in de smaak valt bij de testers.

Het bedrijf roept gebruikers op om feedback te geven. Dit kan via het forum of de applicatie. Door achtereenvolgens instellingen, help, feedback en verstuur feedback te klikken, licht je Microsoft in over jouw bevindingen.