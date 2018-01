Integral maakt ’s werelds eerste 512GB micro-sd-kaart

Hardware

Tot voor kort bedroeg de maximale opslagcapaciteit van een sd-kaart vierhonderd gigabyte. Nu is er echter een nieuw record gevestigd door Integral Memory. Dat heeft een nieuw micro-sdxc-kaartje van een halve terabyte weten te ontwikkelen. Het kaartje komt in februari op de markt.

Dat meldt Integral Memory vandaag in een persbericht. Om het kaartje te kunnen gebruiken, dien je een apparaat te hebben dat de microSDXC-standaard ondersteunt. De meeste Android-telefoon en -tablets doen dat, en ook computers als de Surface Pro ondersteunen de standaard. Integral meldt dan ook dat de kaart in de meeste Android-apparaten zou moeten werken.

Schrijfsnelheid en verkrijgbaarheid

De Integral-geheugenkaart beschikt over een leessnelheid van 80MB/s. Dat is niet het snelste op de markt, maar tegelijk wel genoeg om een 4K-video te bekijken. Verder stelt Integral dat het microsd-kaartje ook de UHS-I U1-standaard ondersteunt. Op basis daarvan kunnen we zeggen dat de schrijfsnelheid op zijn minst 10MB/s zal bedragen.

De nieuwe geheugenkaart met opslagcapaciteit van 512GB is in de loop van februari verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk. Het is niet helemaal zeker hoeveel het kaartje zal kosten, maar vermoedelijk wordt het wel vrij duur. Ter vergelijking: een 400GB-kaart kost zo’n 250 dollar. De 512GB-kaart zal vermoedelijk voor een hoger bedrag over de toonbank gaan.

Wanneer de microSD-kaart met 512GB aan opslagcapaciteit precies in Nederland verkrijgbaar zal zijn is niet bekend.