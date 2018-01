Android 8.1 Oreo laat snelheid openbare wifi-netwerken zien

Je kent het gevoel vast wel. Je weet eindelijk een wifi-hotspot te vinden, om zo wat mobiele data te sparen en ook de snelheid van je internet wat op te krikken. Maar komt er dan achter dat het zo sloom is, dat je net zo goed op je mobiele netwerk had kunnen blijven. Met Android 8.1 Oreo kan je dat vooraf zien.

Google heeft nu een paar weken een nieuwe functie in ontwikkeling, die kijkt naar de snelheid van een wifi-netwerk. Zo weet je dus voordat je verbinding maakt hoe goed het netwerk is. Daarbij zijn er overigens geen exacte snelheden te zien.

De nieuwe functie van Google toont algemene prestaties van netwerken. Die worden in een aantal categorieën ingedeeld, die dan duidelijk moeten maken hoe goed een netwerk het doet. Zo zijn er netwerken die de kwalificatie ‘slow’ krijgen en minder dan 1 Mbps weten te downloaden.

Een netwerk dat de kwalificatie ‘OK’ krijgt beschikt over snelheden tussen de 1 en 5 Mbps. Verder is er ‘fast’ (5-20Mbps) en ‘very fast’ (20 Mbps en sneller). Die laatste twee zouden goed genoeg moeten zijn voor het bekijken van video’s of het streamen van muziek.

Google stelt zelf op deze manier mensen te willen helpen weloverwogen beslissingen te maken ten aanzien van de netwerken waarmee ze verbinding maken. Op die manier is het in elk geval redelijk makkelijk om te voorkomen dat je tijd verspilt om verbinding te maken met een netwerk dat het toch niet goed doet.

Public Wi-Fi can be spotty. For the first time, #AndroidOreo 8.1 lets you take out the guesswork & see the speed of networks before you hit connect. Rolling out now: https://t.co/lSzvCFgNk7 pic.twitter.com/60EmoPxUX4

— Android (@Android) January 22, 2018