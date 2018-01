‘Ontwikkelaars kiezen steeds vaker voor programmeertalen uit Silicon Valley’

Apps & Software

Ontwikkelaars willen steeds vaker programmeertalen leren die ontwikkeld zijn door bedrijven uit Silicon Valley, zoals Google en Apple. Dat blijkt uit het onderzoek 2018 Developer Skills Report van HackerRank, dat bijna 40.000 professionele- en studentontwikkelaars ondervroeg.

Go, de programmeertaal van Google, staat bovenaan de lijst van talen die ontwikkelaars willen leren. Van de deelnemers wil 37,8 procent met Go kunnen ontwikkelen. Ook Rust van Mozilla en Swift van Apple staan in de top tien, die we respectievelijk op plek negen en acht vinden. Bij 20,1 procent staat Rust op de planning, terwijl dat percentage voor Swift op 23,9 ligt.

Toch doen oude bekende talen het ook goed. Zo wil 31,6 procent Python onder de knie krijgen, waarmee het de nummer twee is. C# en Perl zijn eveneens gewenste vaardigheden van een aantal programmeurs. Die eerste haalt een percentage van 15,7, de tweede 15,4.

Ook toont het onderzoek aan dat Python onder alle leeftijdsgroepen de populairste taal is. 84,6 procent geeft de voorkeur aan Python. Toch is dit niet de taal die vanuit de werkgevers het meest gevraagd wordt, al is het met 33 procent wel de nummer drie meest gevraagde taal. Werkgevers zijn meer op zoek naar JavaScript (47,8 procent) en Java (47,4 procent).

Andere vaardigheden

Anderzijds laat 2018 Developer Skills Report zien dat technische vaardigheden minder waardevol voor werkgevers zijn dan de vaardigheden om problemen op te lossen. Bijna 95 procent geeft de voorkeur aan probleemoplossen. Debugging (47,1 procent), systeemdesign (40,3 procent) en testen (34,8 procent) zijn competenties die minder gevraagd worden.

We zien tevens dat bedrijven ervaring met 90,6 procent gemiddeld de belangrijkste kwalificatie vinden. Onderwijs (41,7 procent) en training (23,7 procent) komen minder vaak voor. Het portfolio kent een percentage van 72,7.

Met het onderzoek wil HackerRank dat bedrijven zich meer gaan focussen op ontwikkelaars. Volgens HackerRank verloopt bij de meeste bedrijven het wervingsproces voor techwerknemers niet goed. Er wordt namelijk een gat in kennis over engineers geconstateerd.