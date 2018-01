Samsung voorziet Galaxy S9 en S9 Plus van slowmotion op 1080p

Mobile

De naderende onthulling van Samsung Galaxy S9 en S9 Plus zorgt ervoor dat we steeds meer details tegenkomen. Zo wordt er uitgebreid gesproken over de nieuwe mogelijkheden die de camera’s gaan krijgen. Specifiek is er nu het verhaal dat dat S9 en S9 Plus over een extra sterke slow-motion functie beschikken.

De site Galaxy Club wist door een pagina op de Samsung-website de hand te leggen op nieuwe details van de vlaggenschiptelefoons. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft een ISOCELL Bright sensor ontwikkeld, die over drie speciale ‘fast readout’ sensoren beschikt. Die kunnen video’s opnemen op 1080p, op 480fps.

Slow-motion in full HD

De nieuwe camera kan dus in full HD beelden opnemen en die vervolgens extreem langzaam weergeven. Maar wat we nog niet weten, is hoe lang dat kan. Een camera die zoveel beeldjes opneemt, gebruikt ook erg veel geheugen, waardoor de functie beperkt moet zijn. Zo heeft Sony de Motion Eye, die 960fps kan opnemen, maar hooguit voor een vijfde seconde en op resolutie van 720p.

Het is nog niet zeker welke sensor de camera precies krijgt. De ISOCELL Bright sensor heeft Tetracell-technologie, wat inhoudt dat de pixels vrij klein zijn met een formaat van 0,9µm. Dat is handig voor autofocus, maar voor de lichtgevoeligheid van de camera minder handig. De kans lijkt daardoor klein dat deze precieze sensor gebruikt wordt in de Galaxy S9, maar vermoedelijk gebruikt het bedrijf wel iets soortgelijks met grotere pixels.

De Samsung Galaxy S9 en S9 Plus worden in februari tijdens het MWC 2018 in Barcelona onthuld. De telefoons beschikken naar verluidt over een 5.8-inch of 6,2-inch scherm. Ook zouden ze zes gigabyte aan werkgeheugen en 64 tot 128 gigabyte aan opslagcapaciteit krijgen. Verder is er een accu met capaciteit van 3200 mAh.