Intel: stop met installeren van patches voor Spectre en Meltdown

Security

Computergebruikers klagen dat hun apparaten spontaan herstarten door de patches die Intel heeft uitgebracht voor Spectre en Meltdown. Nu geeft het bedrijf dat toe en heeft het zijn klanten aangeraden te wachten met het updaten tot er een nieuwe fix is uitgebracht.

“We raden aan dat OEMs, cloud service providers, systeemfabrikanten, softwareverkopers en eindgebruikers voor bepaalde platformen stoppen met het uitrollen van de huidige versies,” stelt Neil Shenoy van Intel in een statement. “Ze zouden kunnen zorgen voor een hoger dan verwacht aantal reboots en ander onvoorspelbaar systeemgedrag.”

Broadwell en Haswell

Intel stelt dat het probleem dat nu gemeld wordt aangetroffen is op onder meer Broadwell en Haswell processors. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen “actief aan de ontwikkeling van oplossingen”. Ook zouden naar het schijnt nieuwe patches nodig zijn voor apparaten die voorzien zijn van Ivy Bridge, Sandy Bridge, Skylake en Kaby Lake processors.

Het nieuws is vervelend voor Intel, dat zijn best heeft gedaan om zo snel mogelijk een patch uit te brengen voor de problemen met Spectre en Meltdown. Het lijkt er echter op dat men iets te snel te werk is gegaan. De patches veroorzaken nu meer problemen dan de kwetsbaarheden zelf tot nu toe gedaan hebben.

Intel laat weten dat het “rond de klok werkt om de problemen aan te pakken.” Het gaat om zeer ernstige problemen, want bepaalde chips van Intel hebben een kwetsbaarheid die het mogelijk maakt voor externe partijen om code te laden en uit te voeren op systemen zonder dat de gebruikers dat merken.