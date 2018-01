Apple HomePod verschijnt 9 februari in VS en VK

Consumer

Apple heeft aangekondigd wanneer de eerste landen zijn slimme speaker HomePod mogen verwachten. Vanaf 9 februari kunnen geïnteresseerden uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië het apparaat kopen. In de lente zal de HomePod ook in Duitsland en Frankrijk verkrijgbaar zijn. Wanneer we de HomePod in Nederland mogen verwachten is niet bekend.

Met de HomePod gaat Apple de strijd aan met Amazon en Google, die al slimme speakers aanbieden. Net als de rivalen luistert het apparaat van Apple naar commando’s, zodat de gebruiker zijn smart home en muziek kan bedienen. Om de muziekervaring te verbeteren vinden we integratie met Apple Music, waardoor er toegang is tot meer dan 45 miljoen tracks. Het wordt door een update die later volgt tevens mogelijk om de apparaten met elkaar te verbinden middels daisy chaining, voor een beter geluid.

De sterke focus op audio moet de HomePod een aantrekkelijkere optie maken dan de Google Home en Amazon Echo. Apple is immers later dan de concurrenten, al werkt de techgigant al wel sinds 2012 aan de slimme speaker. De HomePod is compatibel met de iPhone 5s en nieuwere versies, de iPad Pro, de iPad Air en nieuwere versies, de iPad mini 2 en nieuwere versies en de iPod touch (zesde generatie) met iOS 11.2.5 of nieuwer.

Release

Aanvankelijk wilde Apple de HomePod voor de feestdagen uitbrengen. In november werd duidelijk dat het bedrijf zijn eigen deadline zou missen. De reden van de vertraging is niet geheel bekend, al zal Apple er ongetwijfeld goed over nagedacht hebben. Door de feestdagen te missen loopt het bedrijf vermoedelijk best wat verkopen mis.

Apple zal met een interessante slimme speaker moeten komen. De HomePod zal in de Verenigde Staten 349 dollar kosten, terwijl het product in het Verenigd Koninkrijk 319 pond kost. De slimme speakers van de concurrenten zijn vaak tegen de helft van de prijs verkrijgbaar.