Update voor Adobe Photoshop voegt AI toe voor objectherkenning

Adobe brengt een nieuwe update voor Photoshop CC uit, waarin we verschillende features vinden. De opvallendste toevoeging is de nieuwe Select Subject-tool, die Adobe’s Sensei AI-platform gebruikt. Door de kunstmatige intelligentie wordt het selecteren van objecten een kwestie van een eenvoudige klik.

Normaliter dient een gebruiker secuur te werk te gaan om een object in een afbeelding te selecteren. Daardoor kunnen dergelijke taken wel eens wat meer tijd in beslag nemen dan aanvankelijk gehoopt werd. Met Select Subject biedt Adobe een snelle selectie die weliswaar niet altijd het gewenste resultaat levert, maar meestal nauwkeuriger is dan bestaande oplossingen.

De gebruiker krijgt daarbij te maken met weinig handmatige invloed, aangezien de tool bepaalt welke objecten er in een foto te vinden zijn en geselecteerd moeten worden. Door achtereenvolgens “Select” en “Subject” te klikken maakt Adobe de selectie voor je. In de praktijk levert dat resultaten op zoals in het filmpje onderaan dit bericht.

Meer introducties

Anderzijds biedt Photoshop op de Windows 10 Creator’s Edition voortaan keuze aan gebruikersinterface-schaalfactoren van 100 procent tot 400 procent. Daardoor moet de interface van Photoshop er voortaan beter en mooier uitzien, door het bieden van de juiste afmetingen voor monitoren.

Ook vinden we Adobe XD terug in de update, de tool voor het ontwerpen en testen van websites en mobiele apps. Gebruikers van XD hebben ondersteuning voor verschillende tools van derde partijen, waaronder Zeplin, Avocode, Sympli, ProtoPie en Kite Compositor. Het designen kan in die tools beginnen, waarna de gebruiker overgaat op XD. Voorlopig is deze feature alleen beschikbaar voor Mac, maar Windows ondersteuning kan in de toekomst volgen.

Adobe geeft aan dat er ook wat probleemoplossingen in versie 19.1 aanwezig zijn. In totaal gaat het om 38 bugs die opgelost worden. Adobe publiceerde deze fixes op een aparte pagina.