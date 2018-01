Nederlandse betaalprovider maakt betalen met QR-code mogelijk

Business

De Nederlandse betaalprovider CCV zal Payconiq integreren in zijn betaaloplossingen. Met Payconiq kunnen gebruikers hun aankopen in de winkel en de webshop afrekenen door het scannen van een QR-code met de smartphone. Het bedrijf geeft aan dat het hiermee de eerste betaalprovider in Nederland is die Payconiq integreert.

Payconiq is een omnichannel betaaloplossing, waardoor de consumenten er online, mobiel en in de winkel mee kunnen betalen. Na het scannen van de QR-code ziet de winkelier direct dat de betaling geregeld is. Ook het webshopplatform CCV, waarbij 15.000 webshops zijn aangesloten, gaat de betaalmethode aanbieden.

De nieuwste betaalautomaten van CCV beschikken over een grafisch display. Hierop kunnen consumenten de QR-code scannen om vervolgens te betalen. Momenteel vinden we in Nederland ongeveer 100.000 CCV-betaalautomaten die geschikt zijn voor mobiele betalingen bij winkeliers, kappers en in de horeca.

Verwachtingen

Door nieuwe vormen van betalen aan te bieden via de betaalterminal moeten winkeliers en grootwinkelbedrijven een compleet overzicht van al hun betaalstromen krijgen. CCV geeft aan meteen in Payconiq te willen stappen omdat het overtuigd is dat er in Europa veel nieuwe mobiele betaaltoepassingen zullen ontstaan. De betaaldienst die nu geïntegreerd wordt, is de eerste die eronder valt.

CCV ziet tegelijkertijd dat de betaalwereld steeds complexer wordt. Steeds meer aanbieders, zoals Payconiq, introduceren betaaldiensten. Voor winkeliers, horeca- en winkelketens is het niet aantrekkelijk om met al deze betaaldiensten individueel zaken te doen. Door al deze diensten te bundelen maakt CCV het voor bedrijven mogelijk om deze betaaldiensten in één keer te regelen.

Payconiq werd deze week officieel in Nederland geïntroduceerd. ING- en Rabobank-klanten hebben nu al toegang tot de betaal-app, terwijl de eerste ondernemers zich hebben aangesloten. CCV denkt dat het aantal Payconiq-betaalpunten dankzij de integratie van de betaalmethode op de betaalterminals de komende tijd flink toeneemt. Naar verwachting groeit Payconiq uit tot één van de grootste betaaldiensten in Europa. In België en Luxemburg vinden we meer dan 40.000 ondernemers die Payconiq accepteren.