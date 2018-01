Apple lost bug die iPhones laat crashen op

Security

Apple is begonnen met de uitrol van iOS 11.2.5. Hierin vinden we de oplossing voor een bug die vorige week ontdekt werd. Onderzoeker Abraham Masri maakte toen namelijk bekend dat een glitch een iPhone vast kon laten lopen door het sturen van een link.

De bug liet de smartphone crashen door via een sms’je een specifieke link te delen. Na het ontvangen van de link begon de iPhone een preview te generen. Tijdens dit proces konden er allerlei problemen optreden. Zo liepen sommige toestellen vast, raakten batterijen snel leeg of crashte het thuisscherm.

Apple laat doorgaans weinig los over bugs. Op de pagina voor de security-onderdelen van iOS 11.2.5 geeft het bedrijf nu aan dat het verwerken van een kwaadaardig tekstbericht kan leiden tot applicatie denial of service. Masri wordt benoemd als de ontdekker van het probleem, dat ook wel CVE-2018-4100 genoemd wordt.

De oplossing is beschikbaar voor verschillende apparaten van Apple. Voor smartphones betekent dit de iPhone 5s (telefoon uit 2013) en nieuwere uitvoeringen. Ook wordt CVE-2018-4100 opgelost voor de iPad Air en nieuwere versies en de zesde generatie iPod touch.

Andere toevoegingen

Verder zien we ook een aantal andere verbeteringen die bij iOS 11.2.5 horen. Zo worden Apple-apparaten voorbereid op de aankomende release van de HomePod. Dinsdag werd bekend dat de slimme speaker 9 februari in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië verschijnt. Een releasedatum voor Nederland kunnen we later verwachten.

Ook is het voortaan mogelijk om via spraakassistent Siri nieuws te luisteren, al is deze functie voorlopig alleen in de VS, het VK en Australië te vinden. Door het commando “Hey Siri, play the news” praat de assistent van Apple de gebruiker bij. Het is mogelijk om specifiek nieuws op te vragen. Denk bijvoorbeeld aan de categorieën zakelijk, sport en muziek.